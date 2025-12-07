Manejaba por ruta 11 un auto buscado desde hace tres meses por una estafa

La mujer que conducía el auto en ruta 11 sobre el que regía un pedido de búsqueda.

Un operativo de control llevado a cabo por personal de la policía de seguridad vial de Pinamar permitió la detección de un vehículo con pedido de búsqueda activo en el acceso a la ciudad, sobre ruta 11, a la altura del kilómetro 393.

En el procedimiento los efectivos interceptaron un automóvil para su identificación de rutina. Al verificar los datos del rodado, se constató que el mismo registraba un pedido de búsqueda activo en el marco de una causa por estafa, con intervención del departamento judicial de Trenque Lauquen, iniciada el 1 de septiembre pasado.

El auto marca Chevrolet modelo Corsa incautado en Pinamar.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la fiscalía correspondiente con asiento en Pinamar, que avaló las actuaciones realizadas. El vehículo fue incautado y la persona que lo conducía fue aprehendida, recuperando posteriormente la libertad conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

El procedimiento fue instruido por el destacamento vial Pinamar y se suma a los controles habituales que se desarrollan en los accesos a la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención del delito y la seguridad vial.