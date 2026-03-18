Denuncian invasión de ratas en departamentos linderos a un edificio abandonado: "Las vemos caminar por las paredes"

Vecinos denuncian una situación de riesgo sanitario en un edificio residencial del centro de Mar del Plata. Según relatan, desde hace semanas tienen una invasión de ratas en los balcones y en el interior de las viviendas.

"Ya hemos tenido que eliminar varias ratas dentro de la propiedad, lo que confirma que no se trata de casos aislados", contaron los vecinos. Según estiman, los roedores provienen del edificio abandonado lindero a su torre: "Parece un hotel, pero está todo clausurado y se ve poco".

"Las ratas trepan nuestro edificio y entran todos los días, llenando todo de heces. Las vemos caminar por los cables y las paredes, y hacer ruidos de noche, es una verdadera infestacion", manifestaron las personas que viven en los departamentos afectados, que son alrededor de 40.

El edificio residencial y el abandonado están ubicados en la intersección de Bolivar y Corrientes, en pleno centro marplatense. Los vecinos iniciaron reclamos a la Municipalidad y a Zoonosis, pero no obtuvieron respuestas ni ningún tipo de intervención.

La administración del edificio tampoco tomó medidas por la situación que están sufriendo los vecinos, que implica un verdadero riesgo para la salud ya que los roedores pueden traer enfermedades como la leptospirosis y seguir empeorando el panorama.

En un pedido desesperado, los vecinos esperan que la difusión del problema que afrontan pueda hacer surgir soluciones.