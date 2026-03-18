Se suman nuevas víctimas de la famosa desarolladora marplatense que estafó a decenas de personas

Una mujer que había invertido una suma en dólares no obtuvo más respuesta de la empresa.

Después de la lluvia de denuncias contra una desarrolladora marplatense que estafó a decenas de inversores en un supuesto proyecto inmobiliario en Estados Unidos, una nueva damnificada contó su historia para advertir a otras personas y lograr ser contactada por las numerosas víctimas.

Al igual que el resto de los afectados, quienes cuentan con un grupo de WhastApp con cerca de 80 miembros para accionar contra la firma, F.F. invirtió una importante suma en dólares en una habitación de hotel ubicada en Inn Orlando North, después de haber pasado por diversas entrevistas, tanto por videollamada como presenciales.

A ella y su familia, según denunció a 0223, les enviaron los datos del complejo, eligieron la unidad que les interesaba e incluso firmaron un contrato con tres años de duración. "Uno entraba con la inversión y al cabo de ese tiempo el hotel entero se vendía y terminaba la operación. Los primeros dos años garantizaban una renta anual del 8% y el tercer año era variable", detalló.

Sin embargo, los sueños comenzaron a derrumbarse en octubre pasado, cuando les enviaron un mensaje al mail comentando que el hotel que debía ser remodelado "presentaba más fallas de las que habían visto y por lo tanto, tomaban la decisión de cambiar la propiedad por una en Jacksonville".

A Carlos, un ex combatiente de Malvinas que fue estafado por la empresa Developer, también le ofrecieron invertir los ahorros de toda su vida de trabajo más un aporte retroactivo por la jubilación en un Condo Hotel en la misma ciudad, situada en Florida. "Era lo único que tenía y me arruinaron la vida, porque sé que no lo voy a recuperar más", contó desesperanzado.

No obstante, la mujer aseguró que durante el primer año sí recibieron el 8% de renta y que los pagos se dividían en trimestres, aunque "el problema surgió en febrero de este año". De acuerdo a su testimonio, en diciembre vencía el último trimestre y debían depositarles la renta, lo que nunca sucedió y los llevó a preguntar por el único canal de comunicación existente.

Se borraron. "Nada, nunca contestaron", recordó la damnificada, quien en ese entonces empezó a enviar mails exigiendo explicaciones que nunca fueron contestados. Al menos hasta el mes pasado, cuando "mandaron un mensaje general explicando que el hotel había caído en quiebra y que procederían a una subasta privada".

Y más de lo mismo. Ante la desesperación de haberlo perdido todo, intentaron comunicarse "más de 15 veces" consultando acerca de la subasta hasta que dieron con la asesora de ventas que llevó adelante su transacción, aunque se desligó de la desarrolladora y únicamente les comentó que no trabajaba más.

"Silencio de radio hasta hoy", resumió F.F., que optó por buscar más víctimas para unirse y actuar contra los estafadores, y allí se topó con la lista de casos publicados por este medio. "Somos de Mendoza y necesitamos juntarnos con los demás damnificados para iniciar la demanda", pidió desesperadamente.