La Selección Argentina inició formalmente su preparación para el Mundial 2026 tras la publicación de la última lista de convocados por parte de Lionel Scaloni. Este listado servirá para la semana de entrenamientos que culminará el martes 31 de marzo con un partido amistoso frente a Guatemala en La Bombonera.

Entre las novedades más destacadas se encuentran Tomás Palacios, defensor del Inter de Milán actualmente a préstamo en Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing. Además, jugadores como Valentín Barco, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y José López recibieron un respaldo importante, consolidando su lugar con vistas a la Copa del Mundo.

Por otro lado, llama la atención la ausencia de Joaquín Panichelli, segundo máximo goleador de la Ligue 1 con 14 tantos , así como del mediocampista Franco Mastantuono del Real Madrid, quienes no fueron incluidos en esta convocatoria.

La expectativa inicial era disputar la Finalíssima contra España el 27 de marzo en Qatar, seguida por un encuentro con la selección local. Sin embargo, debido a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el partido fue cancelado y las federaciones no lograron acordar una nueva sede para disputar el título entre el campeón de América y Europa.

En este contexto, Argentina aprovechará esta Fecha FIFA para ultimar detalles antes del Mundial que se realizará en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque está prevista otra ventana de amistosos del 1 al 9 de junio, para entonces Scaloni deberá presentar la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo. Según informes preliminares, la prelista de hasta 35 futbolistas tendrá como fecha límite el 11 de mayo, aunque la FIFA aún no ha oficializado estas fechas.

Lista completa de convocados:

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.