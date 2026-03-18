Por la caída del consumo, quebró un restaurante con más de un siglo de historia

La quiebra de uno de los bares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires provocó consternación entre los vecinos y visitantes del notable, que no logró sobrevivir a la crisis económica que atraviesa todo el país. Se trata de The New Brighton, ubicado en el barrio San Nicolás del centro porteño.

El local está ubicado en una de las zonas más golpeadas por la transformación del microcentro porteño. Aunque históricamente fue un área muy transitada, después de la pandemia dejó de concentrar las miles de oficinas que funcionaban allí y en las inmediaciones.

A ello, se le sumó la fuerte caída del consumo que devino de la crisis económica,y la suba de los costos, que repercutieron directamente en los precios. La situación se volvió insostenible y el lugar tomó la decisión de cerrar sus puertas de manera definitiva.

De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la cantidad de locales vacíos creció 43,4% durante el primer bimestre del 2026 en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Las zonas más afectadas por los cierres fueron San Nicolás y Monserrat.

Otros bares notables también atravesaron situaciones críticas en el último tiempo. Algunos directamente cerraron, como La Paz, sobre la avenida Corrientes, o La Continental de Almagro. En otros casos, como el Café Petit Colón, el cierre definitivo no fue una opción, pero se mantienen en una delicada situación.