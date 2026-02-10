Debut y despedida: Comesaña quedó eliminado en primera ronda en Buenos Aires

El marplatense cayó en sets corridos ante Camilo Ugo Carabelli y se despidió del ATP 250 de Buenos Aires.

Luego de caer de manera temprana en el Challeger de Rosario la semana pasada, Francisco Comesaña cayó en sets corridos 6-4, 7-6 en su debut en el ATP 250 de Buenos Aires ante Camilo Ugo Carabelli.

El primer set se definió por pequeños detalles. Ugo Carabelli supo pegar en el momento justo, logró quebrarle el saque al "Tiburón" y aprovechó para llevarse el primer parcial en cincuenta minutos.

En el segundo set, Carabelli arrancó quebrandole el saque a Comesaña y consiguió ponerse 3-1 arriba en el marcador. Pero el joven marplatense no se rindió y dio vuelta el set. Tan bueno fue el momento que llegó a tener doble set point cuando estaba 5-4 arriba. Pero Come no lo aprovechó, Carabelli consiguió llegar al Tiebreak y allí sacó a relucir su mejor nivel para quedarselo por 7-3.

De esta manera, Camilo Ugo Carabelli se medirá en la siguiente ronda frente al ganador de Emilio Nava y Mariano Navone. Mientras que Comesaña perderá 14 puestos en el ranking ya que defendia puntos importantes por haber llegado a cuartos de final el año pasado y a partir del lunes que viene será el N°77.