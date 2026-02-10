Salió a pasear al perro y encontró a un hombre con un cuchillo clavado en el pecho

Apareció el cuerpo de un hombre con un cuchillo clavado en el pecho.

En la mañana del martes en el Parque Carlos Mugica del barrio porteño de Saavedra un paseador de perros encontró a un hombre muerto, con un cuchillo clavado en el pecho. un dato que generó conmoción entre los vecinos de la zona.

El paseador dio aviso rápidamente a la Policía, que llegó al lugar junto a personal del del SAME. Una vez allí, los agentes de Salud confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

Después de constatar el fallecimiento, las autoridades vallaron el sector y montaron un gazebo para resguardar el cuerpo, mientras realizan las primeras pericias para determinar qué fue lo que ocurrió.

La identidad de la víctima aún no fue establecida, pero trascendió la hipótesis que manejan las autoridades sobre el caso: estiman que se trató de una pelea entre dos personas en situación de calle.

En el lugar trabaja la División Homicidios junto al Cuerpo Médico Forense, quienes tendrán a cargo las pericias para determinar cómo y cuándo se produjo la muerte del hombre.