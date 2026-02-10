Le destrozaron la boca en un robo y un odontólogo se ofreció a reconstruirle los dientes gratis.

Una mujer fue víctima de un violento robo en la intersección de la avenida Colón y la calle 180 en Mar del Plata. En el forcejeo con el delincuente la mujer cayó al piso, golpeándose fuertemente la cara y provocando la fractura de varios de sus dientes.

La historia de la mujer se conoció a través de las redes de @robos.mdp y rápidamente generó conmoción entre los vecinos y un sentimiento de empatía, que llevó a algunos de ellos a reaccionar de manera solidaria con la víctima.

Tras la publicación del caso, algunos vecinos pidieron el alias bancario de la mujer para transferirle una ayuda económica. Pero lo más sorprendente, fue que un odontólogo se ofreció a arreglarle los dientes gratis.

El gesto fue muy destacado por la página, que no dudó en contarle a la víctima de primera mano el ofrecimiento y publicar la cuenta del odontólogo para retribuir su intención con solicitudes de seguimiento y "me gusta" en su página.

Aunque el hecho que sufrió la mujer es lamentable, una vez más sirvió para demostrar el compromiso comunitario de las y los vecinos de Mar del Plata ante los hechos de inseguridad que se ven a diario.

La solidaridad y la empatía siguen siendo las respuestas automáticas que distinguen a las y los marplatenses ante las adversidades.