Rige un doble alerta amarillo en Mar del Plata: ¿vuelven las tormentas?

Rige un alerta por tormentas y otro por viento en General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.

Después del fuerte temporal que provocó serios destrozos en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo durante la noche de este martes y madrugada del miércoles.

En principio, de acuerdo al organismo, se esperan tormentas fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h esta noche.

Al mismo tiempo, para ese período están previstos valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque pueden ser superados de manera puntual.

Y a pesar de que el temporal azotaría únicamente en las horas finales de la jornada, también rige un alerta amarillo en la madrugada por fuertes vientos, los cuales correrán del sector oeste y luego rotarán al sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.

Según el SMN, el miércoles en su totalidad será ventoso con rafagas del sudoeste, mientras que la máxima será de 22° y la mínima de 16°, y el cielo se mantendrá parcialmente nublado.