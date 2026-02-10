El corte de pelo tendrá que esperar: Manchester United consiguió el empate sobre el final

Los "Diablos Rojos" llegaron al encuentro de esta tarde con cuatro victorias consecutivas pero no consiguieron la tan ansiada quinta para que Frank Ilett se corte el pelo.

El Manchester United rescató un empate agónico 1-1 frente al West Ham y estiró una racha positiva que, sin embargo, no alcanzó para cumplir con la promesa más esperada por los hinchas. El conjunto de Old Trafford venía en levantada, pero esta vez no pudo sumar de a tres y dejó pasar la chance de lograr su quinta victoria consecutiva.

El partido se había complicado desde temprano para los Diablos Rojos, que comenzaron abajo en el marcador tras el gol de Thomas Soucek. West Ham manejó bien la ventaja durante gran parte del encuentro y parecía encaminado a llevarse un triunfo valioso, aprovechando las dificultades del United para encontrar claridad en los últimos metros.

Cuando el reloj marcaba los minutos finales y todo indicaba derrota, apareció Benjamin Sesko para salvar al equipo de Michael Carrick. El delantero convirtió sobre la hora y selló el empate 1-1, desatando el desahogo de los "Diablos Rojos" y evitando una caída que hubiera sido un freno más duro en este buen momento futbolístico.

Más allá del resultado, la igualdad tuvo una consecuencia curiosa: no habrá corte de pelo. Frank Ilett, el reconocido hincha del Manchester United que prometió no cortarse el cabello hasta que el equipo ganara cinco partidos seguidos, deberá seguir esperando.

El United venía de vencer a Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham, pero el empate ante el West Ham postergó, una vez más, la promesa más viral entre los fanáticos.

En este momento lleva 493 días sin cortarse el pelo y deberá seguir esperando. Por lo pronto la próxima seguidilla comenzará el 23 de febrero ante el Everton. Y no será nada sencillo que se consiga antes del final de la temporada ya que apenas le quedan al Manchester United 12 partidos en la Premier League.