Pimpinela se quedó con el Estrella de Mar de Oro: los mejores looks y todos los ganadores
La ceremonia tuvo lugar en el NH Gran Hotel Provincial. Los hermanos Galán fueron los grandes ganadores de la velada que tuvo como grandes protagonistas a Flor Peña, "La Ballena" y "La cena de los tontos".
Durante la noche de este lunes se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Estrella de Mar, la tradicional entrega de galardones que otorga el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EmturyC) a los espectáculos y propuestas culturales que forman parte de la temporada de verano en la ciudad.
En esta oportunidad, la esperada ceremonia contó con la conducción de Teté Coustarot y Sebastián Pardo, y con los shows en vivo de Servián el Circo y del cantante lírico Martín Masiello.
Además, se entregó un Premio Estrella de Mar de Diamantes a la señora Mirtha Legrand en reconocimiento a su trayectoria excepcional, a su constancia y compromiso sostenido con la cultura y el espectáculo argentino; también por su profundo vínculo con la ciudad de Mar del Plata, a la que eligió, defendió y representó a lo largo de su vida.
Por su parte, recibieron menciones especiales las siguientes personalidades del espectáculo y propuestas artísticas y culturales:
- Mercedes Carreras: por su extensa trayectoria artística ligada a la historia teatral de Mar del Plata, por su aporte como actriz, directora y gestora cultural, y por su compromiso sostenido con el teatro como identidad, encuentro y construcción colectiva de la ciudad.
- Proyecto Batata: por su propuesta innovadora que articuló patrimonio y juego como lenguaje central para las infancias, revalorizando un espacio histórico y promoviendo experiencias culturales inclusivas, participativas y de calidad.
- Luis Brandoni: por la excelencia y coherencia de una trayectoria fundamental para la cultura argentina, por su vigencia artística y por su vínculo sostenido con Mar del Plata, contribuyendo al prestigio de la escena teatral local.
- Juan José Kunert: por su talento y proyección como joven violinista marplatense, por su formación y reconocimientos tempranos, y por representar a la ciudad en escenarios nacionales e internacionales.
- Love up: por consolidarse como una experiencia inmersiva innovadora que fortalece la oferta cultural, genera trabajo y posiciona a Mar del Plata como un destino creativo y de vanguardia.
- Bendu Arena: por inaugurar un nuevo polo cultural y de entretenimiento con estándares internacionales, impulsando el desarrollo artístico, turístico y urbano de Mar del Plata.
- Dinosaurios y El Mundo Jurásico: por su propuesta educativa y recreativa de gran impacto, con enfoque inclusivo y accesible, que promueve el juego, el aprendizaje y el disfrute compartido en un entorno cuidado y respetuoso.
- Circo Fantasía sobre Hielo: por su espectáculo innovador, inclusivo y sustentable que integra tradición circense y patinaje sobre hielo, con compromiso social y aporte al desarrollo cultural y urbano de la ciudad.
Finalmente, el cierre de la noche estuvo marcado por la entrega del Premio Estrella de Mar de Oro, que en esta oportunidad fue para Pimpinela, coronando una ceremonia que celebró el talento, la diversidad y la vitalidad cultural de Mar del Plata durante la temporada de verano.
A continuación, el listado completo de ganadores
Teatro Marplatense: El conventillo de la Paloma
Actor Marplatense: Lalo Alías por La Madonnita
Actriz Marplatense: María Cámpora por Solos, un lienzo en blanco
Dirección Marplatense: María Carreras y Victoria Carreras por El conventillo de la Paloma
Producción Integral Marplatense: Vicky Bosso por Martín Masiello Crescendo y en coproducción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Félix Fritz por Operación Rosa Rosa - Las décadas maravillosas
Tributo: Culto gitano, Tributo a Sandro
Jazz: Elizabeth Karayekov Big Band
Tango: Ya está en el aire
Música Marplatense: Hombrepie
Recital: Pimpinela, Noticias del amor
Rock: El plan de la mariposa
Música Clásica: Martín Masiello, Crescendo
Música Original: Camila Suero e Ignacio Corva por Fanfarria, Al latido de un compás
Música Tropical / Cuarteto: Luck Ra
Fiesta: Elrow en Mute
Música Electrónica: Artbat en Mute
After de Playa: Konstantin Sibold en El Calamar Loco
Producción Musical: Mute por Boris Brejcha, Pawsa, Hozho, Elrow, Bresh y Artbat
Comedia: La cena de los tontos
Actriz de Comedia: Laurita Fernández por La cena de los tontos
Actor de Comedia: Martín Bossi por La cena de los tontos
Comedia Dramática: El secreto
Actor de Comedia Dramática: Gerardo Romano por El secreto
Actriz de Comedia Dramática: Malena Solda por Made in Lanús
Drama: La ballena
Actor de Drama: Julio Chávez por La ballena
Actriz de Drama: Gabriela Toscano por Relatividad
Dirección Nacional: Ricky Pashkus por La ballena y Pretty woman, el musical
Teatro Musical: Pretty woman, el musical
Actor de Teatro Musical: César “Banana” Pueyrredón por La llamada
Actriz de Teatro Musical: Florencia Peña por Pretty woman, el musical
Music Hall - Café Concert: Fátima Universal
Humor: Experiencia Dalia Gutmann
Labor Humorística: Fátima Flórez por Fátima Universal
Actuación de Reparto: Mariano Magnífico por Pretty woman, el musical
Unipersonal; Chanta
Espectáculo Alternativo: Mayumana
Labor en Espectáculo Alternativo: Diego Ramos por Sex, la obra
Revelación: Juli Castro por La llamada
Stand Up: Te pido mil disculpas - Nahuel Ivorra y Ceci Hace
Infantil: Mor Malhu
Recital Infantil: Pequeño pez
Variedades: Servián, el circo - El origen mágico
Transformismo: El hotel de las ladies deluxe
Danza Nacional: Bloody tango
Danza Marplatense: Destino tango
Coreografía: Franco Rau por Servián, el circo - El origen mágico
Compañía de Danza: Ballet Iñaki Urlezaga
Escenografía: Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo por Chanta
Vestuario: Ginette Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz por Servián, el circo - El origen mágico
Iluminación: Ariel Valdesogo, Yonatan González, Aldana Pascual y Fátima Flórez por Fátima Universal
Producción Nacional: Pardo Producciones en coproducción con Dulce Granados por Pretty woman, el musical y en coproducción con Fátima Flórez por Fátima Universal
Microteatro: Preguntitas al tarot
Autor Nacional: Andrés Bazzalo por Cuestiones con mi padre
Estrella de Mar de Oro: Pimpinela
