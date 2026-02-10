SUPLEMENTOS
Pimpinela se quedó con el Estrella de Mar de Oro: los mejores looks y todos los ganadores

La ceremonia tuvo lugar en el NH Gran Hotel Provincial. Los hermanos Galán fueron los grandes ganadores de la velada que tuvo como grandes protagonistas a Flor Peña, "La Ballena" y "La cena de los tontos". 

Joaquín Galán recibió el máximo galardón de la temporada marplatense

10 de Febrero de 2026 08:12

Por Redacción 0223

PARA 0223

Durante la noche de este lunes se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Estrella de Mar, la tradicional entrega de galardones que otorga el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EmturyC) a los espectáculos y propuestas culturales que forman parte de la temporada de verano en la ciudad.

En esta oportunidad, la esperada ceremonia contó con la conducción de Teté Coustarot y Sebastián Pardo, y con los shows en vivo de Servián el Circo y del cantante lírico Martín Masiello.

Además, se entregó un Premio Estrella de Mar de Diamantes a la señora Mirtha Legrand en reconocimiento a su trayectoria excepcional, a su constancia y compromiso sostenido con la cultura y el espectáculo argentino; también por su profundo vínculo con la ciudad de Mar del Plata, a la que eligió, defendió y representó a lo largo de su vida.

Por su parte, recibieron menciones especiales las siguientes personalidades del espectáculo y propuestas artísticas y culturales:

- Mercedes Carreras: por su extensa trayectoria artística ligada a la historia teatral de Mar del Plata, por su aporte como actriz, directora y gestora cultural, y por su compromiso sostenido con el teatro como identidad, encuentro y construcción colectiva de la ciudad.
- Proyecto Batata: por su propuesta innovadora que articuló patrimonio y juego como lenguaje central para las infancias, revalorizando un espacio histórico y promoviendo experiencias culturales inclusivas, participativas y de calidad.
- Luis Brandoni: por la excelencia y coherencia de una trayectoria fundamental para la cultura argentina, por su vigencia artística y por su vínculo sostenido con Mar del Plata, contribuyendo al prestigio de la escena teatral local.
- Juan José Kunert: por su talento y proyección como joven violinista marplatense, por su formación y reconocimientos tempranos, y por representar a la ciudad en escenarios nacionales e internacionales.


- Love up: por consolidarse como una experiencia inmersiva innovadora que fortalece la oferta cultural, genera trabajo y posiciona a Mar del Plata como un destino creativo y de vanguardia.
- Bendu Arena: por inaugurar un nuevo polo cultural y de entretenimiento con estándares internacionales, impulsando el desarrollo artístico, turístico y urbano de Mar del Plata.
- Dinosaurios y El Mundo Jurásico: por su propuesta educativa y recreativa de gran impacto, con enfoque inclusivo y accesible, que promueve el juego, el aprendizaje y el disfrute compartido en un entorno cuidado y respetuoso.
- Circo Fantasía sobre Hielo: por su espectáculo innovador, inclusivo y sustentable que integra tradición circense y patinaje sobre hielo, con compromiso social y aporte al desarrollo cultural y urbano de la ciudad.

Finalmente, el cierre de la noche estuvo marcado por la entrega del Premio Estrella de Mar de Oro, que en esta oportunidad fue para Pimpinela, coronando una ceremonia que celebró el talento, la diversidad y la vitalidad cultural de Mar del Plata durante la temporada de verano.

A continuación, el listado completo de ganadores


Teatro Marplatense: El conventillo de la Paloma 

Actor Marplatense: Lalo Alías por La Madonnita 

Actriz Marplatense: María Cámpora por Solos, un lienzo en blanco 

Dirección Marplatense: María Carreras y Victoria Carreras por El conventillo de la Paloma 

Producción Integral Marplatense: Vicky Bosso por Martín Masiello Crescendo y en coproducción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Félix Fritz por Operación Rosa Rosa - Las décadas maravillosas 

Tributo: Culto gitano, Tributo a Sandro 

Jazz: Elizabeth Karayekov Big Band 

Tango: Ya está en el aire 

Música Marplatense: Hombrepie 

Recital: Pimpinela, Noticias del amor 

Rock: El plan de la mariposa 

Música Clásica: Martín Masiello, Crescendo 

Música Original: Camila Suero e Ignacio Corva por Fanfarria, Al latido de un compás 

Música Tropical / Cuarteto: Luck Ra 

Fiesta: Elrow en Mute 

Música Electrónica: Artbat en Mute 

After de Playa: Konstantin Sibold en El Calamar Loco 

Producción Musical: Mute por Boris Brejcha, Pawsa, Hozho, Elrow, Bresh y Artbat 

Comedia:  La cena de los tontos 

Actriz de Comedia: Laurita Fernández por La cena de los tontos 

Actor de Comedia: Martín Bossi por La cena de los tontos 

Comedia Dramática: El secreto 

Actor de Comedia Dramática: Gerardo Romano por El secreto 

Actriz de Comedia Dramática: Malena Solda por Made in Lanús 

Drama: La ballena 

Actor de Drama: Julio Chávez por La ballena

Actriz de Drama: Gabriela Toscano por Relatividad 

Dirección Nacional: Ricky Pashkus por La ballena y Pretty woman, el musical 

Teatro Musical: Pretty woman, el musical 

Actor de Teatro Musical: César “Banana” Pueyrredón por La llamada 

Actriz de Teatro Musical: Florencia Peña por Pretty woman, el musical 

Music Hall - Café Concert: Fátima Universal 

Humor: Experiencia Dalia Gutmann 

Labor Humorística: Fátima Flórez por Fátima Universal 

Actuación de Reparto: Mariano Magnífico por Pretty woman, el musical 

Unipersonal; Chanta 

Espectáculo Alternativo: Mayumana 

Labor en Espectáculo Alternativo: Diego Ramos por Sex, la obra 

Revelación: Juli Castro por La llamada 

Stand Up: Te pido mil disculpas - Nahuel Ivorra y Ceci Hace 

Infantil: Mor Malhu 

Recital Infantil: Pequeño pez 

Variedades: Servián, el circo - El origen mágico 

Transformismo: El hotel de las ladies deluxe   

Danza Nacional: Bloody tango 

Danza Marplatense: Destino tango 

Coreografía: Franco Rau por Servián, el circo - El origen mágico 

Compañía de Danza: Ballet Iñaki Urlezaga 

Escenografía: Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo por Chanta 

Vestuario: Ginette Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz por Servián, el circo - El origen mágico 

Iluminación: Ariel Valdesogo, Yonatan González, Aldana Pascual y Fátima Flórez por Fátima Universal  

Producción Nacional: Pardo Producciones en coproducción con Dulce Granados por Pretty woman, el musical y en coproducción con Fátima Flórez por Fátima Universal 

Microteatro: Preguntitas al tarot 

Autor Nacional: Andrés Bazzalo por Cuestiones con mi padre 

Estrella de Mar de Oro: Pimpinela

