Pimpinela se quedó con el Estrella de Mar de Oro: los mejores looks y todos los ganadores

Joaquín Galán recibió el máximo galardón de la temporada marplatense

Durante la noche de este lunes se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Estrella de Mar, la tradicional entrega de galardones que otorga el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EmturyC) a los espectáculos y propuestas culturales que forman parte de la temporada de verano en la ciudad.

En esta oportunidad, la esperada ceremonia contó con la conducción de Teté Coustarot y Sebastián Pardo, y con los shows en vivo de Servián el Circo y del cantante lírico Martín Masiello.

Además, se entregó un Premio Estrella de Mar de Diamantes a la señora Mirtha Legrand en reconocimiento a su trayectoria excepcional, a su constancia y compromiso sostenido con la cultura y el espectáculo argentino; también por su profundo vínculo con la ciudad de Mar del Plata, a la que eligió, defendió y representó a lo largo de su vida.

Por su parte, recibieron menciones especiales las siguientes personalidades del espectáculo y propuestas artísticas y culturales:

- Mercedes Carreras: por su extensa trayectoria artística ligada a la historia teatral de Mar del Plata, por su aporte como actriz, directora y gestora cultural, y por su compromiso sostenido con el teatro como identidad, encuentro y construcción colectiva de la ciudad.

- Proyecto Batata: por su propuesta innovadora que articuló patrimonio y juego como lenguaje central para las infancias, revalorizando un espacio histórico y promoviendo experiencias culturales inclusivas, participativas y de calidad.

- Luis Brandoni: por la excelencia y coherencia de una trayectoria fundamental para la cultura argentina, por su vigencia artística y por su vínculo sostenido con Mar del Plata, contribuyendo al prestigio de la escena teatral local.

- Juan José Kunert: por su talento y proyección como joven violinista marplatense, por su formación y reconocimientos tempranos, y por representar a la ciudad en escenarios nacionales e internacionales.

Love up:

Bendu Arena:

Dinosaurios y El Mundo Jurásico

Circo Fantasía sobre Hielo

por consolidarse como una experiencia inmersiva innovadora que fortalece la oferta cultural, genera trabajo y posiciona a Mar del Plata como un destino creativo y de vanguardia.por inaugurar un nuevo polo cultural y de entretenimiento con estándares internacionales, impulsando el desarrollo artístico, turístico y urbano de Mar del Plata.: por su propuesta educativa y recreativa de gran impacto, con enfoque inclusivo y accesible, que promueve el juego, el aprendizaje y el disfrute compartido en un entorno cuidado y respetuoso.: por su espectáculo innovador, inclusivo y sustentable que integra tradición circense y patinaje sobre hielo, con compromiso social y aporte al desarrollo cultural y urbano de la ciudad.

Finalmente, el cierre de la noche estuvo marcado por la entrega del Premio Estrella de Mar de Oro, que en esta oportunidad fue para Pimpinela, coronando una ceremonia que celebró el talento, la diversidad y la vitalidad cultural de Mar del Plata durante la temporada de verano.

A continuación, el listado completo de ganadores



Teatro Marplatense: El conventillo de la Paloma

Actor Marplatense: Lalo Alías por La Madonnita

Actriz Marplatense: María Cámpora por Solos, un lienzo en blanco

Dirección Marplatense: María Carreras y Victoria Carreras por El conventillo de la Paloma

Producción Integral Marplatense: Vicky Bosso por Martín Masiello Crescendo y en coproducción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Félix Fritz por Operación Rosa Rosa - Las décadas maravillosas

Tributo: Culto gitano, Tributo a Sandro

Jazz: Elizabeth Karayekov Big Band

Tango: Ya está en el aire

Música Marplatense: Hombrepie

Recital: Pimpinela, Noticias del amor

Rock: El plan de la mariposa

Música Clásica: Martín Masiello, Crescendo

Música Original: Camila Suero e Ignacio Corva por Fanfarria, Al latido de un compás

Música Tropical / Cuarteto: Luck Ra

Fiesta: Elrow en Mute

Música Electrónica: Artbat en Mute

After de Playa: Konstantin Sibold en El Calamar Loco

Producción Musical: Mute por Boris Brejcha, Pawsa, Hozho, Elrow, Bresh y Artbat

Comedia: La cena de los tontos

Actriz de Comedia: Laurita Fernández por La cena de los tontos

Actor de Comedia: Martín Bossi por La cena de los tontos

Comedia Dramática: El secreto

Actor de Comedia Dramática: Gerardo Romano por El secreto

Actriz de Comedia Dramática: Malena Solda por Made in Lanús

Drama: La ballena

Actor de Drama: Julio Chávez por La ballena

Actriz de Drama: Gabriela Toscano por Relatividad

Dirección Nacional: Ricky Pashkus por La ballena y Pretty woman, el musical

Teatro Musical: Pretty woman, el musical

Actor de Teatro Musical: César “Banana” Pueyrredón por La llamada

Actriz de Teatro Musical: Florencia Peña por Pretty woman, el musical

Music Hall - Café Concert: Fátima Universal

Humor: Experiencia Dalia Gutmann

Labor Humorística: Fátima Flórez por Fátima Universal

Actuación de Reparto: Mariano Magnífico por Pretty woman, el musical

Unipersonal; Chanta

Espectáculo Alternativo: Mayumana

Labor en Espectáculo Alternativo: Diego Ramos por Sex, la obra

Revelación: Juli Castro por La llamada

Stand Up: Te pido mil disculpas - Nahuel Ivorra y Ceci Hace

Infantil: Mor Malhu

Recital Infantil: Pequeño pez

Variedades: Servián, el circo - El origen mágico

Transformismo: El hotel de las ladies deluxe

Danza Nacional: Bloody tango

Danza Marplatense: Destino tango

Coreografía: Franco Rau por Servián, el circo - El origen mágico

Compañía de Danza: Ballet Iñaki Urlezaga

Escenografía: Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo por Chanta

Vestuario: Ginette Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz por Servián, el circo - El origen mágico

Iluminación: Ariel Valdesogo, Yonatan González, Aldana Pascual y Fátima Flórez por Fátima Universal

Producción Nacional: Pardo Producciones en coproducción con Dulce Granados por Pretty woman, el musical y en coproducción con Fátima Flórez por Fátima Universal

Microteatro: Preguntitas al tarot

Autor Nacional: Andrés Bazzalo por Cuestiones con mi padre

Estrella de Mar de Oro: Pimpinela