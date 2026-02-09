SUPLEMENTOS
Se entregan los Premios Estrella de Mar: mirá la ceremonia en vivo

La edición 2026 premia a los mejores de la temporada.

Todos los elencos participan de esta noche única.

9 de Febrero de 2026 22:24

Por Redacción 0223

Una vez más, Mar del Plata se viste de gala para su premiación más esperada que homenajea lo mejor de la temporada 2026: los Premios Estrella de Mar tienen su noche en esta edición.

 

 
 

Organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, tienen carácter oficial y permanente, y distinguen a las obras que se destacaron por sus valores artísticos, culturales y técnicos. En esta edición, el jurado evaluó más de 350 espectáculos inscriptos. Además, el rubro Autor Nacional será definido por el jurado de Argentores.

Los elegidos

Teatro Marplatense

Solos, un lienzo en blanco
El conventillo de la Paloma
La Madonnita
Barlovento II, Espíritu del mar
Perras


Actor Marplatense

Lalo Alías – La Madonnita
Patricio Ennis – Los buenos tratos…
Eduardo García – Alelí… / La casa de las ventanas que lloran…

Actriz Marplatense

Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio
Andrea Chulak – La deuda del Nobel
María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco

Dirección en Teatro Marplatense

Sebastián Dativo – CONFIN
María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco

Producción Marplatense

Martín Barriga – Voces del musical / Sueño Stereo
Anahí Ramos – Chicago y el mundo de Bob Fosse / Eternamente Madonna
Vicky Bosso – Crescendo / Operación Rosa Rosa
María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
Petón Producciones – La sirena y el pirata
Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa

 

 

Tributo

Ápeiron – Tributo a Pink Floyd
Culto Gitano – Tributo a Sandro
Prim! – Tributo a Los Chalchaleros
Recycler – Tributo a Metallica

Jazz

Stephen Hull
Elizabeth Karayekov
Romeo Jazz Project

Tango

Maestros del Tango
Ya está en el aire
La bruma en concierto
Entre sombras y tangos

Música Marplatense

Maldita Ramona
Hombrepie
Efra

 

 

Recital

Diego Torres – Mi norte y mi sur
Luciano Pereyra – Te sigo amando
Pimpinela – Noticias del amor

Rock

Ciro y los Persas
El Plan de la Mariposa
Guasones

Música Clásica

Crescendo
Ópera Bis
La pasión no tiene edad
Héroes Lírico Pop

 

 

Música Tropical / Cuarteto

Luck Ra
Ke Personajes
La Konga y La Delio Valdez
Cumbia Grande

Comedia

La cena de los tontos
Toc Toc
Passion, la marca del engaño
Una clase especial
Asia caliente, el no musical

Actor de Comedia

Martín Bossi – La cena de los tontos
Gustavo Bermúdez – La cena de los tontos
Damián De Santo – Una clase especial
Diego Pérez – Toc Toc
Matías Alé – Asia caliente

 

 

Actriz de Comedia

Laurita Fernández – La cena de los tontos
Gabriela Grinblat – Toc Toc
Kitty Locane – Passion
Mónica Salvador – Voyeurs
Victoria Carreras – Voyeurs

Drama

La Ballena
Relatividad
El Debate

Actor de Drama

Julio Chávez – La Ballena
Luis Machín – Relatividad
Enrique Dumont – El Debate
Gabriel Rovito – El Debate
Paulo Brunetti – Vanya

Actriz de Drama

Laura Oliva – La Ballena
Gabriela Toscano – Relatividad
Lucía Adúriz – Quien sea llega tarde

Teatro Musical

Gwen
La Llamada
Pretty Woman, el musical

Humor

Fátima Universal
Feliz día – Sutottos
Experiencia Dalia Gutmann
Rápido y gracioso

Infantil

Mor Malhú
AventurHadas
La sirena y el pirata

Autor Nacional

Leo Rizzi – La pared de Ross
Andrés Bazzalo – Cuestiones con mi padre
Susana Estrella – En el amor y en la guerra Malvinas

