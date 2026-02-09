Se entregan los Premios Estrella de Mar: mirá la ceremonia en vivo
La edición 2026 premia a los mejores de la temporada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una vez más, Mar del Plata se viste de gala para su premiación más esperada que homenajea lo mejor de la temporada 2026: los Premios Estrella de Mar tienen su noche en esta edición.
Organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, tienen carácter oficial y permanente, y distinguen a las obras que se destacaron por sus valores artísticos, culturales y técnicos. En esta edición, el jurado evaluó más de 350 espectáculos inscriptos. Además, el rubro Autor Nacional será definido por el jurado de Argentores.
Los elegidos
Teatro Marplatense
Solos, un lienzo en blanco
El conventillo de la Paloma
La Madonnita
Barlovento II, Espíritu del mar
Perras
Actor Marplatense
Lalo Alías – La Madonnita
Patricio Ennis – Los buenos tratos…
Eduardo García – Alelí… / La casa de las ventanas que lloran…
Actriz Marplatense
Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio
Andrea Chulak – La deuda del Nobel
María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco
Dirección en Teatro Marplatense
Sebastián Dativo – CONFIN
María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco
Producción Marplatense
Martín Barriga – Voces del musical / Sueño Stereo
Anahí Ramos – Chicago y el mundo de Bob Fosse / Eternamente Madonna
Vicky Bosso – Crescendo / Operación Rosa Rosa
María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
Petón Producciones – La sirena y el pirata
Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa
Tributo
Ápeiron – Tributo a Pink Floyd
Culto Gitano – Tributo a Sandro
Prim! – Tributo a Los Chalchaleros
Recycler – Tributo a Metallica
Jazz
Stephen Hull
Elizabeth Karayekov
Romeo Jazz Project
Tango
Maestros del Tango
Ya está en el aire
La bruma en concierto
Entre sombras y tangos
Música Marplatense
Maldita Ramona
Hombrepie
Efra
Recital
Diego Torres – Mi norte y mi sur
Luciano Pereyra – Te sigo amando
Pimpinela – Noticias del amor
Rock
Ciro y los Persas
El Plan de la Mariposa
Guasones
Música Clásica
Crescendo
Ópera Bis
La pasión no tiene edad
Héroes Lírico Pop
Música Tropical / Cuarteto
Luck Ra
Ke Personajes
La Konga y La Delio Valdez
Cumbia Grande
Comedia
La cena de los tontos
Toc Toc
Passion, la marca del engaño
Una clase especial
Asia caliente, el no musical
Actor de Comedia
Martín Bossi – La cena de los tontos
Gustavo Bermúdez – La cena de los tontos
Damián De Santo – Una clase especial
Diego Pérez – Toc Toc
Matías Alé – Asia caliente
Actriz de Comedia
Laurita Fernández – La cena de los tontos
Gabriela Grinblat – Toc Toc
Kitty Locane – Passion
Mónica Salvador – Voyeurs
Victoria Carreras – Voyeurs
Drama
La Ballena
Relatividad
El Debate
Actor de Drama
Julio Chávez – La Ballena
Luis Machín – Relatividad
Enrique Dumont – El Debate
Gabriel Rovito – El Debate
Paulo Brunetti – Vanya
Actriz de Drama
Laura Oliva – La Ballena
Gabriela Toscano – Relatividad
Lucía Adúriz – Quien sea llega tarde
Teatro Musical
Gwen
La Llamada
Pretty Woman, el musical
Humor
Fátima Universal
Feliz día – Sutottos
Experiencia Dalia Gutmann
Rápido y gracioso
Infantil
Mor Malhú
AventurHadas
La sirena y el pirata
Autor Nacional
Leo Rizzi – La pared de Ross
Andrés Bazzalo – Cuestiones con mi padre
Susana Estrella – En el amor y en la guerra Malvinas
Temas
Lo más
leído