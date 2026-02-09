Se entregan los Premios Estrella de Mar: mirá la ceremonia en vivo

Todos los elencos participan de esta noche única.

Una vez más, Mar del Plata se viste de gala para su premiación más esperada que homenajea lo mejor de la temporada 2026: los Premios Estrella de Mar tienen su noche en esta edición.

Organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, tienen carácter oficial y permanente, y distinguen a las obras que se destacaron por sus valores artísticos, culturales y técnicos. En esta edición, el jurado evaluó más de 350 espectáculos inscriptos. Además, el rubro Autor Nacional será definido por el jurado de Argentores.

Los elegidos

Teatro Marplatense

Solos, un lienzo en blanco

El conventillo de la Paloma

La Madonnita

Barlovento II, Espíritu del mar

Perras



Actor Marplatense

Lalo Alías – La Madonnita

Patricio Ennis – Los buenos tratos…

Eduardo García – Alelí… / La casa de las ventanas que lloran…

Actriz Marplatense

Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio

Andrea Chulak – La deuda del Nobel

María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco

Dirección en Teatro Marplatense

Sebastián Dativo – CONFIN

María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma

Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco

Producción Marplatense

Martín Barriga – Voces del musical / Sueño Stereo

Anahí Ramos – Chicago y el mundo de Bob Fosse / Eternamente Madonna

Vicky Bosso – Crescendo / Operación Rosa Rosa

María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma

Petón Producciones – La sirena y el pirata

Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa

Tributo

Ápeiron – Tributo a Pink Floyd

Culto Gitano – Tributo a Sandro

Prim! – Tributo a Los Chalchaleros

Recycler – Tributo a Metallica

Jazz

Stephen Hull

Elizabeth Karayekov

Romeo Jazz Project

Tango

Maestros del Tango

Ya está en el aire

La bruma en concierto

Entre sombras y tangos

Música Marplatense

Maldita Ramona

Hombrepie

Efra

Recital

Diego Torres – Mi norte y mi sur

Luciano Pereyra – Te sigo amando

Pimpinela – Noticias del amor

Rock

Ciro y los Persas

El Plan de la Mariposa

Guasones

Música Clásica

Crescendo

Ópera Bis

La pasión no tiene edad

Héroes Lírico Pop

Música Tropical / Cuarteto

Luck Ra

Ke Personajes

La Konga y La Delio Valdez

Cumbia Grande

Comedia

La cena de los tontos

Toc Toc

Passion, la marca del engaño

Una clase especial

Asia caliente, el no musical

Actor de Comedia

Martín Bossi – La cena de los tontos

Gustavo Bermúdez – La cena de los tontos

Damián De Santo – Una clase especial

Diego Pérez – Toc Toc

Matías Alé – Asia caliente

Actriz de Comedia

Laurita Fernández – La cena de los tontos

Gabriela Grinblat – Toc Toc

Kitty Locane – Passion

Mónica Salvador – Voyeurs

Victoria Carreras – Voyeurs

Drama

La Ballena

Relatividad

El Debate

Actor de Drama

Julio Chávez – La Ballena

Luis Machín – Relatividad

Enrique Dumont – El Debate

Gabriel Rovito – El Debate

Paulo Brunetti – Vanya

Actriz de Drama

Laura Oliva – La Ballena

Gabriela Toscano – Relatividad

Lucía Adúriz – Quien sea llega tarde

Teatro Musical

Gwen

La Llamada

Pretty Woman, el musical

Humor

Fátima Universal

Feliz día – Sutottos

Experiencia Dalia Gutmann

Rápido y gracioso

Infantil

Mor Malhú

AventurHadas

La sirena y el pirata

Autor Nacional

Leo Rizzi – La pared de Ross

Andrés Bazzalo – Cuestiones con mi padre

Susana Estrella – En el amor y en la guerra Malvinas