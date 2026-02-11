Impactante: filmaron a un futbolista vendiendo oro en Villa Tranquila y su historia conmueve al fútbol argentino

El mundo del fútbol argentino quedó sorprendido tras viralizarse un video en el que se ve a un futbolista vendiendo oro en Villa Tranquila, en Dock Sud. Se trata de Leonel “Lolo” Miranda, volante de 32 años con pasado en Racing e Independiente, quien actualmente se encuentra sin club. La escena, registrada durante una transacción informal, generó una fuerte repercusión entre hinchas y colegas que no esperaban verlo atravesar este momento fuera de las canchas.

La carrera de Miranda dio un giro inesperado en este 2026. Tras haber sido una pieza importante en distintos esquemas tácticos de la Primera División y también haber tenido experiencias en el exterior, el mediocampista quedó libre en el último mercado de pases y no recibió ofertas firmes para continuar su carrera. Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado cayó a 150.000 euros, muy lejos de sus mejores épocas, especialmente durante su etapa en Racing y su paso por el fútbol mexicano.

En las imágenes que circularon en redes sociales se lo observa vendiendo un anillo de oro por el que recibió alrededor de 1170 dólares. “Es de cuando jugaba en Racing”, le comentó al comprador, dejando entrever que se trataba de una joya adquirida en uno de los momentos más estables de su carrera. Antes de concretar la operación, también explicó que había sufrido un choque y que estaba “renegando mal” mientras aguardaba una nueva oportunidad profesional.

“Ahora estamos renegando mal. Estamos esperando. Que me dejen jugar seis meses en algún lado”, expresó el volante, reflejando la incertidumbre que viven muchos jugadores libres en el competitivo mercado argentino. La respuesta del comprador, casi como un mensaje de aliento futbolero, no tardó en llegar: “Vos sos la máquina, vas a volver”. Una frase que sintetiza el deseo de muchos hinchas que aún confían en su talento.

Miranda, que hasta hace pocos meses integraba el plantel de Banfield, decidió regresar a sus raíces en el sur del conurbano bonaerense para buscar alternativas económicas mientras espera una chance para volver al ruedo. Su caso expone con crudeza la realidad de varios futbolistas que, lejos de los contratos millonarios que suelen asociarse a la élite, deben reinventarse cuando el teléfono deja de sonar.

La imagen del ex Racing e Independiente en Villa Tranquila abrió un debate en el ambiente del fútbol argentino sobre la inestabilidad laboral y el abrupto descenso que pueden sufrir incluso jugadores con trayectoria en clubes grandes. A los 32 años, Lolo Miranda todavía está en edad competitiva y sueña con regresar a la Primera División. Por ahora, su presente está lejos del césped, pero su historia demuestra que, en el fútbol, las revanchas siempre pueden aparecer.