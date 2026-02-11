Una falla en el Alpine encendió las alarmas: Colapinto no tuvo la sesión que esperaba

La actividad oficial de la Fórmula 1 volvió a rugir en el Circuito Internacional de Baréin y todas las miradas argentinas estuvieron puestas en Franco Colapinto. Sin embargo, el estreno en esta pretemporada 2026 no fue el ideal para el piloto de Alpine: una falla mecánica en su A526 lo obligó a frenar en plena pista y provocó la primera bandera roja de los ensayos, cuando la sesión recién comenzaba a tomar ritmo.

El incidente se produjo en la curva ocho, uno de los sectores técnicos del trazado de Sakhir. Allí, el monoplaza del argentino evidenció un problema mecánico que lo dejó sin posibilidades de continuar. Colapinto estacionó el auto fuera de la línea ideal y los comisarios activaron la bandera roja para retirar el vehículo, que fue remolcado hasta los boxes para una revisión exhaustiva por parte del equipo francés.

Aunque los ingenieros de Alpine lograron solucionar el inconveniente y el bonaerense pudo reincorporarse a la pista, el tiempo perdido condicionó su plan de trabajo. En jornadas de test, cada giro es clave para recolectar datos aerodinámicos, evaluar degradación de neumáticos y ajustar mapas de motor. Colapinto apenas pudo completar 28 vueltas y quedó relegado al 11° puesto, con un mejor registro de 1:40.330.

En contraste, la referencia del día la marcó Max Verstappen con Red Bull, quien clavó un 1:35.433 tras 65 giros, mientras que Oscar Piastri también mostró el potencial de McLaren al ubicarse en los primeros puestos. La diferencia de casi cinco segundos respecto a la punta refleja más el contratiempo sufrido que el verdadero ritmo potencial del Alpine, que aún está en plena etapa de evaluación técnica.

El dato que inquieta en el paddock es que no es la primera vez que Colapinto queda involucrado en una bandera roja durante la pretemporada: semanas atrás, en Barcelona, también había protagonizado una interrupción temprana. Si bien en esta ocasión el problema fue netamente mecánico, Alpine deberá trabajar a fondo en la fiabilidad del A526, un factor determinante en una Fórmula 1 cada vez más exigente.

Con los test extendiéndose durante jueves y viernes en doble turno, el argentino tendrá nuevas oportunidades para sumar kilómetros y dejar atrás este traspié inicial. La pretemporada recién comienza y, en la máxima categoría, los contratiempos forman parte del aprendizaje. Para Franco Colapinto, el objetivo inmediato será claro: transformar esta bandera roja en el punto de partida para una evolución sostenida de cara al inicio del campeonato 2026.