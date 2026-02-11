Premian con $76 milllones a agrupaciones carnavaleras bonaerenses, de murgas y comparsas

En el marco del programa “Carnaval es Cultura”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, el acto de entrega de los premios anuales a proyectos de desarrollo artístico y cultural de las murgas, comparsas y agrupaciones de carnaval bonaerense.

En ese marco, Kicillof destacó: “El carnaval no es solo entretenimiento, es un espacio histórico de encuentro y resistencia que durante mucho tiempo fue perseguido y olvidado. Hoy estamos reconociendo a las murgas que son las que mantienen viva la identidad bonaerense y generan alegría en un momento donde nuestro pueblo realmente lo necesita”.

En esta 4ta edición, se entregaron premios a representantes de 122 agrupaciones, destinando una inversión de $76 millones que alcanza a más de 12 mil bonaerenses de 35 municipios. De esta manera, más de 500 proyectos que forman parte del Registro de Murgas, Comparsas y Agrupaciones Carnavaleras provincial, fueron premiados desde el inicio del programa.

“Hay una cultura profunda en la provincia, que no pasa por las lógicas del mercado, sino que se vive en los clubes de barrio: allí es donde el Estado bonaerense está presente para acompañar y potenciar la organización comunitaria”, sostuvo el Gobernador.

Por su parte, Saintout remarcó: “Lo primero que hizo nuestro Gobernador cuando creó el Instituto Cultural fue lanzar este programa porque en la Provincia de Buenos Aires tenemos una convicción: el Carnaval es cultura”. “Eso no es una consigna vacía, es una definición política porque el carnaval habla de nuestra identidad, de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser como pueblo”, explicó.

Asimismo, con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, se otorgó el reconocimiento a la “Alegría Popular” que premia a referentes de organizaciones ligadas a los carnavales bonaerenses desde una perspectiva de los derechos humanos. En esta edición, se destacó el trabajo de la murga Pateando Tristezas del municipio de Merlo.

Estuvieron presentes también la jefa de Gabinete del Instituto Cultural, María de las Nieves Piovani; las subsecretarias de Políticas Culturales, Victoria Onetto; de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el subsecretario de Técnica, Administrativa y Legal, Tomás Viviani; los intendentes de Chascomús, Javier Gastón; de Navarro, Facundo Diz; de Brandsen, Fernando Raitelli, y de Azul, Nelson Sombra.