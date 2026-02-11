Guardaron los caballos tras la jineteada y al otro día no estaban: ¿misteriosa desaparición o robo?

Los mensajes que llegaron a la redacción de 0223 se replicaron. Dos hechos en cuatro días alertaron a dueños de los campos linderos a la Laguna de los Padres y al Camino Los Ortiz. El pasado viernes desaparecieron una yegua y un petiso. Esta mañana, no estaba la alazana de Juli que aseguró: "No encontré ni una huella".

Según contó una de las víctimas del extravío de caballos, a su compadre le robaron el viernes en la madrugada. "El hombre vive en el campo de la jineteada de la Laguna y le llevaron la yegua tordilla y el petiso tobiano". En tanto, la segunda situación se dio esta mañana.

"A mi me robaron la yegua alazana. Cortaron dos alambres y la sacaron a la calle. No encontré ni una huella", le comentó a 0223 Juli. Este último hecho sucedió en el Camino Los Ortiz. "La yegua estaba en un corral atrás de mi casa, bajo los árboles", se lamentó.

Además, aseguró que tras la denuncia policial le avisaron a la policía que conocían a los posibles ladrones. "Todos sabemos quiénes son por acá", refirió Juli acerca de los sospechosos.