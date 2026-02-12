Persiguió en auto el dron que volaba una vecina y le disparó varias veces

Amenazó a la mujer y siguió al dispositivo en un auto para destruirlo.

La denuncia que una mujer hizo luego de que un vecino la amenazara de muerte porque estaba volando un dron e hiciera varios disparos al aire terminó en un allanamiento en una casa de Sierra de los Padres, donde identificaron al agresor de 67 años y secuestraron un par de armas y municiones.

Según la denuncia que la mujer realizó en la comisaría decimocuarta, faltaban minutos para las 20 del martes cuando volaba un dron y pasó sobre la casa del vecino. Dijo que la amenazó y que a bordo de un Fiat Palio Adventure lo siguió y efectuó varias detonaciones al aire.

Se le formó una causa por abuso de armas agravado y quedó en libertad.

Tras el pedido de la fiscal Florencia Salas, el Juez de Garantías Daniel De Marco autorizó la realización de un allanamiento en una propiedad ubicada sobre calle Hilda, en la que identificaron al imputado y secuestraron un revolver marca Rossi con catorce proyectiles y una escopeta calibre 12/70 con tres cartuchos.

Luego de remitir las armas a Policía Científica para que sean peritadas, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1 ordenaron la notificación de causa por abuso de armas agravado, aunque sin adoptar medida restrictiva de la libertad.