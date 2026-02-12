Robaron un auto con un perrito adentro en el barrio Don Bosco: "Queremos encontrar a Milo, el auto no nos importa"

Robaron un auto con el perro adentro en Moreno y Chile.

En las últimas horas se registró el robo de un vehículo en la intersección de las calles Moreno y Chile en el barrio Don Bosco. Lo peor del caso es que los delincuentes se fueron con el perrito de la familia en el interior del Peugeot 208.

"Queremos encontrar a Milo, el auto no nos importa. Es un maltés que tenemos hace 6 años, es parte de la familia", contó a 0223 Caro, la propietaria del auto y dueña de la mascota.

Sobre el robo, la vecina comentó que se registró sobre la calle Moreno, en las inmediaciones de la casa de la familia. Sin embargo, la preocupación de los dueños está en el paradero de Milo.

"Estamos desesperados buscándolo por todos lados", expresó Caro y pidió la solidaridad de los vecinos para encontrar al perrito: "Es un maltés que parece caniche, bastante gordito".

Si tenés información útil para la búsqueda, comunicate con la familia al WhatsApp 2236913262.