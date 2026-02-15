Francisco Cerúndolo es el nuevo campeón del Argentina Open

El mejor argentino en el ranking ATP cerró una semana perfecta en el Buenos Aires Lawn Tenis levantando el cuarto título en su carrera.

Francisco Cerúndolo es el nuevo campeón del ATP 250 de Buenos Aires. El argentino venció 6-4, 6-2 a Luciano Darderi en una hora y 36 minutos de juego para sumar su cuarto título ATP en su carrera. Además consiguió romper la mala racha de dos años sin títulos y escaló al puesto 18 del ranking.

El primer set fue para Cerúndolo. El argentino consiguió quebrar temprano en el partido y para ponerse 3-1. A partir de allí fue dominando a su gusto el juego, tal fue así que llegó a tener una nueva chance de quebrar para ponerse 5-2 pero "Luli" se recuperó y forzó a que Francisco cierre el set finalmente 6-4.

El segundo parcial tuvo un comiezo extraño ya que los primeros tres games fueron con quiebres. El primero fue para Cerúndolo, el segundo para Darderi y el tercero para Cerúndolo que le permitió quedarse 3-1 arriba ya que luego confirmó el quiebre con su saque. A partir de allí Francisco consiguió soltarse y consiguió un nuevo quiebre, llegó a ponerse 5-2 arriba con su saque para ganar y lo cerró de manera perfecta para llevarse el set 6-2 y el triunfo.

Francisco Cerúndolo cerró una semana perfecta con este título. Su rendimiento sin dudas fue de menor a mayor desde su debut con Hugo Dellien hasta la jornada de hoy y cuando uno pensaba que más dudas y nervios iba a tener fue todo lo contrario. Fran tuvo pocos errores no forzados y consiguió pasarle todos los problemas a su rival.

Ahora obviamente su objetivo será quedarse con el ATP 500 de Río de Janiero, torneo en el que también será el primer preclasificado, y se medirá en la primera ronda ante Mariano Navone este próximo martes.