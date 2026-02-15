Indignante: encontraron jeringas usadas en medio de la playa

En las últimas horas se registró un preocupante hallazgo en las playas de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Una mujer que caminaba por la orilla encontró dos jeringas semienterradas.

Según el relato de la mujer, el descubrimiento ocurrió a pocos metros del mar y su localización encendió una alarma, ya que por allí circulan a diario gran cantidad de personas, sobre todo durante la temporada de verano.

“Tengan cuidado, es un peligro últimamente caminar y andar con niños”, expresó la mujer en diálogo con ADNSUR y compartió diferentes imágenes de la escena que encontró en la playa.

La presencia de este tipo de objetos en espacios públicos representa un verdadero riesgo sanitario porque puede provocar lesiones accidentales y eventuales contagios. Además, al estar cubiertas por la arena el peligro se incrementa, porque las personas suelen caminar descalzas en la playa.

Los residuos patológicos deben ser eliminados a través de circuitos específicos de gestión sanitaria. En los hospitales o laboratorios suelen tener contenedores especiales para este tipo de descartes, diseñados para evitar accidentes y contagios.