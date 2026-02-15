Sorpresa: fueron a apagar un incendio a la casa de un policía y encontraron una enorme plantación de marihuana

Fueron a apagar un incendio a la casa de un policía y encontraron una enorme plantación de marihuana.

Durante la jornada del 13 de febrero, un incendio extremo consumió una vivienda ubicada en la chacra N° 51, en la localidad santacruceña de Gobernador Gregores. Rápidamente acudieron al lugar efectivos policiales, dotaciones de Bomberos y una ambulancia.

Tras un intenso operativo que se extendió por casi dos horas, los bomberos lograron extinguir el fuego alrededor, pero la vivienda sufrió daños severos y quedó inhabitable. Una joven de 21 años presentó lesiones leves y un adulto y dos menores fueron trasladados de manera preventiva al hospital.

Lo más sorprendente fue que, una vez apagado el fuego y en pleno trabajo pericial, surgió un hallazgo inesperado. En la parte posterior del terreno encontraron una estructura precaria, construida con madera y nylon, donde había varias plantas con características compatibles con cannabis sativa.

La vivienda era propiedad de un oficial de 33 años que presta servicios en la División local y que, al momento del incendio, se encontraba de licencia. La Justicia inició actuaciones para determinar si efectivamente se trata de plantas de cannabis y si el cultivo estaba autorizado.

El incendio no solo dejó pérdidas materiales, sino también una investigación abierta, que ahora buscará esclarecer qué había realmente detrás de esa construcción precaria que usaban como invernadero.