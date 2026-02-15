Apareció el cuerpo de una mujer e investigan cómo murió

Durante la jornada del domingo el hallazgo del cuerpo de una mujer en la intersección de las calles 196 y San Martín conmovió por completo a la ciudad de Mar del Plata.

Después de que los vecinos advirtieran la aparición del cuerpo sin vida de una chica alertaron a las fuerzas de seguridad y pronto se presentaron en el lugar oficiales de la policía y de Policía Científica.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer y abrieron una investigación para determinar las causas de la muerte. Se realizaron distintas pericias para obtener información valiosa sobre las causas que desencadenaron en el fallecimiento.

La principal hipótesis que manejan las fuerzas de seguridad tiene que ver con que la muerte habría sido causada de manera intencional por la propia fallecida. Ahora, cruzan datos con los padres de la mujer para corroborar la sospecha de suicidio.