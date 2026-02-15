Superó el bullying con música y ahora cumplirá su sueño: la conmovedora historia de Flor

La joven artista ya fue parte de varios festivales en la ciudad y se prepara para el Buenos Aires Cumbia Fest.

Flor Ábalos, la marplatense de 13 años que está conquistando la música tropical con su voz y su conmovedora historia, está próxima a lanzar su primer tema propio, en el que cuenta cómo superó, a través de la música, la situación de bullying que vivió en el colegio.

Junto con su banda Flor sigue impulsando su carrera en la música tropical.

La cantante comenzó su carrera musical tras ganar cinco programas de "Bienvenidos a Ganar", de Canal Nueve, conducido por Laurita Fernández. Allí también se reencontró con el músico Rodrigo Tapari, quien se asombró al verla cantar en el concurso. En noviembre de 2025, Flor asistió a un show del cantante y tuvo el privilegio de interpretar una canción con él desde el público. Desde entonces, Rodrigo la ha ayudado a impulsar su reciente carrera.

Según pudo saber 0223, la joven artista comenzó a cantar a los 6 años y encontró en la música un refugio frente al hostigamiento que sufría en el colegio, tanto por su voz como por su aspecto físico. Hoy, con poco tiempo en la industria, ya realizó varias presentaciones junto a su banda de cumbia. Entre ellas, participó del Festival de la Medialuna en Parque Mogotes, además de shows en Bora Bora, Pinamar Fest Cumbia y Balneario 13 Ibiza, así como en múltiples eventos privados.

En un mes lanzará su primer tema propio.

En su crecimiento artístico recibió el apoyo de figuras de la movida tropical como El Villano, Yerba Brava, Antho Mattei, Hernán de La Champion Liga, Sebastián Mendoza y El Panda, quienes destacan su carisma y su futuro prometedor. Además, logró superar los 5 millones de reproducciones en un cover junto a Rodrigo Tapari y fue convocada para el Buenos Aires Cumbia Fest.

La joven marplatense es hoy un ejemplo de superación y perseverancia, y con el apoyo de su familia continúa cumpliendo su sueño en la música.