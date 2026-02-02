Bastián salió del quirófano: cómo está el nene accidentado en Pinamar

Autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron este lunes por la tarde un nuevo parte médico sobre la evolución de Bastián, el niño de 8 años que permanece internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata desde el 15 de enero.

Según el comunicado oficial difundido, el paciente permaneció por más de diez días estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica e internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Así quedaron los rodados que chocaron en Pinamar. En uno de ellos iba Bastián.

En ese marco, se informó que este lunes al mediodía fue sometido a la séptima intervención quirúrgica desde su ingreso al sistema público de salud, la cual finalizó de manera satisfactoria.

Durante el procedimiento, los profesionales realizaron el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo, indicaron desde la cartera sanitaria.

Tras la cirugía, el niño continuará internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo seguimiento permanente de equipos interdisciplinarios, que evaluarán de manera constante su evolución clínica en las próximas horas.

El nuevo parte genera expectativa en el entorno familiar, que sigue de cerca la evolución del menor luego de varias semanas de internación y múltiples intervenciones quirúrgicas.