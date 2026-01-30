La fundadora de Madres del Dolor abrazará a la mamá de Bastián en Mar del Plata

Perrone perdió a su hijo en 2002, cuando el adolescente de 14 años fue embestido y abandonado por un auto que circulaba a alta velocidad frente a la Quinta de Olivos.

La fundadora de la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone, informó que este domingo abrazará a la mamá de Bastián Jerez, el niño de 8 años que se encuentra internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infatil (Hiemi) luego del choque entre un UTV y una camioneta Amarok en Pinamar.

La madre de Kevin Sedano, el adolescente de 14 años que murió al ser atropellado en Libertador y Corrientes por Eduardo Sukiassian en 2002, expresó que se reunirá con Macarena Collantes y la abuela de la víctima que permanece internada en el Hiemi de Mar del Plata.

“Hace unos días, (Macarena) me dijo que quería darme un abrazo, esos abrazos que necesitamos durante esos días tan terribles. Por eso, este domingo voy a Mar del Plata junto a Sabrina Mascarello (quien perdió a su único hijo Lucas Peralta Luna en un hecho vial)”, sostuvo la referente del organismo en un comunicado.

En el caso de Bastián se encuentran imputados los conductores del UTV y la Amarok, y también su padre.

"Esperamos poder transmitirle toda la fuerza que necesita", añadió Perrone, qiuien hace más de dos décadas unió fuerzas con otras madres de víctimas para luchar por justicia.

En su última publicación, la madre de Bastián detalló le están quitando progesivamente el respirador. "Ayer estuvo desde la mañana hasta la tarde sin él. Luego por la noche lo volvieron a conectar para que descansara un poco”, puntualizó.