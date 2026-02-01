El parte que ilusionó a la mamá de Bastián: cómo evoluciona su salud

“Abrió un poco los ojos, lo miré y le dije ‘Hola hijo’”. El testimonio de la madre de Bastián, Macarena, ilusionó a todos los que siguen de cerca la evolución del nene de 8 años que sufrió un terrible accidente en una playa de Pinamar. "Está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme", había contado al comenzar el fin de semana. Pero este domingo la noticia es todavía mejor en cuanto al estado del menor.

"Nos dieron un parte bastante positivo. Hace unos días que paulatinamente le vienen sacando el respirador. Ayer estuvo por la mañana y durante toda la tarde sin respirador. Tenía una válvula en la tráquea y respiraba por sí solo”, amplió Macarena Collantes. Por otra parte, fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el niño "se encuentra estable".

Bastián evoluciona y el parte del domingo ilusiona.

El proceso de recuperación mantiene a la familia en vilo, pero también sostiene la esperanza. “Basti está luchando, está saliendo de toda esta pesadilla y yo tengo mucha fe que mi hijo se va a levantar de esa cama”, aseguró. El parte médico de la jornada arrojó datos alentadores: “Hemodinámicamente está estable. Lo vieron los médicos de abdomen, le sacaron los puntos hoy, está bien. Con el respiratorio los análisis dieron que está bien también”.

Por ahora, el panorama en cuanto a las lesiones en la cabeza sigue abierto. “Queda algo por resolver de la cabeza pero todavía no tenemos nada concreto”, explicó. “Hoy en el parte de la tarde el médico nos dijo que quedaba resolver lo de la cabeza y después esperar un tiempo. Pero sí, una vez que se pueda resolver eso volveríamos a Buenos Aires. Sigue en terapia intensiva”.