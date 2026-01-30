La madre de Bastián informó mejoras en el estado de su hijo y se refirió a la responsabilidad del padre

Precisó que Bastián "está respirando por sí solo" y que únicamente "lo conectan por la noche".

La madre de Bastián, Macarena Collantes, habló este viernes por primera vez acerca del estado de salud del niño de 8 años que sufrió un grave accidente en la zona de la Frontera, en Pinamar, luego del choque entre un UTV y una camioneta Amarok.

“Decir que está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse es una alegría enorme”, valoró la mujer acerca del último parte médico difundido.

En diálogo con La Nación, también aseguró que mantiene una excelente relación con el padre de su hijo, Maximiliano Jeréz, imputado junto a la conductora de la UTV y el hombre que manejaba la camioneta. “No estoy enojada con el papá de Bastián”, aclaró.

Además, contó que ya mantuvo una conversación a “puertas cerradas” con él, en la que aludieron su responsabilidad en el siniestro, dado que viajaba con el menor como copiloto del UTV.

El mensaje en redes sociales de la madre de Bastián.

“Es un muy buen padre y no tengo nada que decir. Siempre se hizo cargo de Bastián, desde lo económico y lo presencial. Nos dividimos las vacaciones y tenemos tenencia compartida que la pactamos nosotros”, añadió.

Más temprano, Collantes había publicado novedades sobre el estado de salud de su hijo. “Parte de ayer: están quitando de a poco el respirador. Ayer estuvo desde la mañana hasta la tarde sin él. Luego por la noche lo volvieron a conectar para que descansara un poco”, informó en una historia de Instagram.

“Sos increíble Basti, todos los días nos demostrás lo increíble que sos”, destacó, al mismo tiempo que pidió seguir orando por “la cabecita” y “cada parte” del cuerpo del niño, quien permanece internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).