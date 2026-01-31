Mejora Bastián: lograron sacarle el respirador y podría ir al Garrahan

Se conoció un nuevo parte de salud de Bastián, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente en la zona de la Frontera, en Pinamar, luego del choque entre un UTV y una camioneta Amarok, luego de que su madre confirmara que ya le comenzaron a quitar de a poco el respirador.

"Está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme", dio a conocer este viernes Macarena Collantes, la mamá del nene, en la previa a ser visitada por las Madres del Dolor.

El niño de 8 años se mantiene internado en el Hiemi.

“Sos increíble Basti, todos los días nos demostrás lo increíble que sos", agregó y pidió que sigan rezando por él para lograr una mejora que será fundamental para el siguiente paso: un posible traslado.

Sucede que en las últimas horas la familia fue informada sobre un posible traspaso al Hospital Garrahan para que el pequeño sea atendido en Buenos Aires de forma especializada, lo que también le permitiría un alivio a sus allegados que residen allí.

La evolución del nene es analizada con mucha atención y se espera un nuevo parte este sábado al mediodía desde el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).