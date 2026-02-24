Lo "cortaron" tras un robo: llevaba dos piezas de paleta y otra de jamón crudo

Uno de los dos sujetos que el martes a la madrugada rompieron el ventanal de una distribuidora en la avenida Champagnat al 3400 fue aprehendido cuando quiso esconderse en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fue personal que presta funciones en el Destacamento del Higa el que observó a dos sujetos ingresar por el acceso de calle Tres Arroyos que tenían diversos elementos en sus manos.

Al intentar identificarlos en cercanías del área de Salud Mental, uno de ellos adoptó una actitud hostil, empujó a un efectivo y se dio a la fuga mientras que el segundo fue demorado en el lugar.

El señor, detenido por la policía.

Los oficiales secuestraron dos piezas de paleta cocida y una de jamón crudo sustraídas del local al que ingresaron tras forzar un acceso y un ventanal.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa penal por robo y el traslado del imputado de 40 años a Tribunales para prestar declaración.