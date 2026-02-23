El hijo del almacenero reveló que le dispararon seis veces: "Hoy podría contar que mataron a mi viejo"

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso del delincuente al negocio con un arma en la mano.

"Fue el tercer robo este año", así empezó a relatar la víctima a 0223 la noche de terror que sufrieron en un almacén familiar ubicado en avenida Luro y 194, barrio Malvinas Argentinas.

El delincuente ingresó el domingo cerca de las 21.15 y primero le apuntó a los clientes: "Les robó la billetera y después pasó atrás del mostrador para ir directamente al bolsillo del delantal donde mamá guarda la plata grande, no sacó nada de la caja" contó Emanuel, una de las víctimas, en diálogo con 0223.

Por este motivo cree que el ladrón "conocía los movimientos". En medio de la conmoción, Luis, papá de Emanuel, salió a correr al sujeto con una cuchilla que utiliza como herramienta de trabajo, "cuando llegaron a la vereda el delincuente le disparó seis veces", contó sorprendido.

La policía tardó poco más de 12 minutos en llegar al lugar del hecho, "como fue un revólver no encontramos los casquillos de balas", declaró. Al consultarle a los efectivos porque tardaron en responder al llamado, le dijeron que "el móvil no podía pasar los 30km/h y que no tienen combustible para mandar otras unidades que además se encuentran en un estado deplorable".

"Por suerte no lamentamos una muerte porque los tiros no sabemos a dónde fueron, hoy podría estar dando una nota diciendo que mataron a mi viejo. Uno ya no sabe cómo seguir, estamos llegando al límite, cuando tiran seis disparos lo primero que uno piensa es vender todo y cerrar", aseguró conmocionado por toda la situación.

Sin embargo, al ser un negocio familiar que funciona hace años de lunes a lunes es muy difícil tomar esa decisión: "Graciela y Luis son jubilados y con lo que cobran no pueden vivir. El negocio sigue abierto, pero este no es un hecho aislado, es el tercer robo que sufrimos en el año".

Una de las situaciones anteriores se desarrolló de la misma manera, "entraron dos personas, redujeron a los clientes, robaron plata de la caja y se llevaron los celulares". El otro caso fue con el negocio cerrado, "se llevaron la balanza, productos de almacén y granja. Fue muy difícil recomponernos de esta situación porque la pérdida fue importante".

Respecto a la respuesta de los organismos de seguridad, afirmó que "queda chica en comparación a lo que fue el hecho. Por suerte la estamos contando, pero creo que el Municipio tiene que empezar a tomar medidas más reales y urgentes".

"Hace tres días quisieron robar la moto de una chica que trabaja en un local cercano, a otra vecina le quisieron robar cuando salió de trabajar. No es un hecho aislado en el barrio", continuó

Tras el impactante asalto, confesó que "ninguno pudo dormir": "Hoy abrimos con este sabor amargo de no saber qué puede llegar a pasar", concluyó.