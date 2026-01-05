Forzó un negocio para robar cerveza, un par de gaseosas y un posnet

Un hombre que el lunes a la mañana forzó el acceso a un local en el centro comercial de calle Güemes y sustrajo dos packs de cerveza, un par de gaseosas, un posnet, 200 pesos y un cargador fue aprehendido por personal policial.

Fueron efectivos de Infantería quienes interceptaron en Güemes casi Gascón al sujeto de 34 años que tenía en su poder los elementos robados minutos antes.

Si bien en una primera instancia aportó datos erróneos de su persona, luego fue identificado correctamente y se confirmó que no registraba impedimento legal alguno.

Lo secuestrado al ladrón.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría novena se formó una causa robo en grado de tentativa.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro ordenó la notificación de la misma y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.