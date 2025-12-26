La robaron dos veces en una semana, le destrozaron el comercio y le arruinaron la Navidad

Una comerciante de Mar del Plata contó a 0223 el terrible padecimiento que viene sufriendo (al igual que otros vecinos de la ciudad) luego de una serie de robos que la afectaron.

"En una sola semana sufrimos dos robos en el mismo lugar", relató desde su comercio ubicado en Alvarado al 3000. El primero de ellos fue el 16 de diciembre cerca de las 4 de la madrugada: los comerciantes llegaron y vieron su vidriera rota y les faltaba mercadería.

El segundo de los robos sucedió nada menos que el 25 de diciembre, en plena navidad y también de madrugada. La modalidad elegida por los delincuentes fue la misma: rompieron la puerta y la misma vidriera que había sido reparada luego del asalto anterior.

"Estamos esperando las cámaras de seguridad para tener más información pero por lo pronto vamos a poner alarmas y cámaras", confió la dueña.

En ambos robos les retiraron muchas prendas y en el último se llevaron más de 30, lo que significa una gran pérdida para un pequeño local de emprendedores.