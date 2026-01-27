Comerciantes hartos: le robaron dos veces en menos de 24 horas a un local de reparación de celulares

Cansancio e indignación definen a la perfección el desolador panorama que atraviesan los comerciantes de Mar del Plata, quienes están agotados de los robos y ya no saben de qué manera combatir la inseguridad.

En esta ocasión, un local de reparación de celulares del barrio Fortunato de la Plaza fue asaltado en dos oportunidades en menos de 24 horas y su dueño expresó que se encuentra "cansado de este tipo de situaciones".

Las maniobras de los delincuentes fueron similares y ocurrieron este lunes y martes a la tarde. Ambos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del negocio y buscan difundir sus rostros para lograr que sean detenidos y recuperar los valiosos elementos sutraídos.

El primer ladrón ingresó ayer cerca de las 16 a la tienda situada en la avenida Fortunato de la Plaza y Ciudad de Dolores y manoteó el celular del mostrador, mientras que el segundo lo hizo hoy a las 15 y se llevó la notebook.

La única diferencia es que durante el hecho más reciente uno de los empleados advirtió la presencia del sujeto con anterioridad, lo enfrentó y entre gritos salió a perseguirlo, aunque logró darse a la fuga.

Por último, el responsable del comercio que se dedica al arreglo de dispositivos electrónicos aseguró que la Policía no patrulla la zona con regularidad, lo que le llama la atención por tratarse de una avenida de alto flujo vehicular.