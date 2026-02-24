"Le vendieron el mismo lote a más de 100 personas": denuncian a Javier Calamaro por estafas inmobiliarias

En las últimas horas, el nombre de Javier Calamaro dejó la música para instalarse en el terreno judicial. El reconocido compositor quedó envuelto en una gran polémica tras conocerse múltiples denuncias por presuntas estafas inmobiliarias vinculadas a “Chacras del Universo”, un proyecto de barrio cerrado exclusivo en las sierras de Córdoba.

Según revelaron en el programa A la tarde de América TV, el cantante habría integrado desde 2013 una sociedad junto a Yanina Arias Toya y David Barrera a través de la cual ofrecieron lotes ubicados sobre la Ruta 38 en cercanías a Capilla del Monte, utilizando la imagen pública del artista como principal atractivo para captar inversores.

Según las denuncias, el eje del conflicto es que la sociedad no contaba con la escritura de las tierras. Comercializaba los lotes basándose en una “usucapión prometida”, que es un proceso legal para adquirir la titularidad por posesión prolongada que, de acuerdo con los denunciantes, jamás se concretó.

En esta línea fue que se dieron las múltiples estafas inmobiliarias. Hubo compradores que firmaron boletos de compraventa y que años después descubrieron que no podían tomar posesión efectiva de esos terrenos. Aseguran que en la comisaría local de Capilla del Monte se habrían acumulado alrededor de 100 presentaciones de personas que afirman haber sido estafadas por el emprendimiento.

El testimonio de una de las denunciantes

Silvina Carla Canzani aseguró que el problema comenzó en el 2019, cuando decidió cercar su lote e iniciar la construcción. Según su denuncia, la inversión había sido de aproximadamente 8.000 dólares. “Firmé un boleto de compraventa en una escribanía, pero ante una persona que no era el escribano titular. Ya ahí empezó la irregularidad”, contó.

Cuando intentó ingresar al predio, el acceso estaba prohibido. A partir de ese momento, comenzaron las excusas por parte de los socios del proyecto. La indignación creció, dice la denunciante, cuando Yanina Arias Toya apareció en las redes sociales de viaje en el Caribe "con el dinero de los damnificados".

La causa judicial investiga una maniobra más delicada aún: se estima que la sociedad le vendió el mismo lote a distintos compradores.

Qué dijo Calamaro

Javier Calamaro negó haber participado en una maniobra fraudulenta frente a las acusaciones que recaen sobre él. En diálogo con A la tarde, el músico sostuvo que él mismo compró parte del terreno junto a una conocida y que posteriormente esa propiedad habría sido usurpada por un tercero.

“Estoy al tanto del tema. Hace varios años compré un terreno, junto con una conocida, y si bien estábamos satisfechos con la operación, el terreno fue usurpado”, explicó Calamaro y agregó que adquirieron el 50% de un predio de 120 hectáreas y luego iniciaron una demanda colectiva.

El músico también denunció que recibió amenazadas. Según su testimonio, su condición de figura pública lo convirtió en el foco principal de las denuncias: “Me responsabilizan a mí porque soy famoso, es más llamativo apuntar a un famoso que a una martillera".