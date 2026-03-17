“Venden lotes por algunos millones de pesos”: denuncian usurpación de terrenos en el sur de Mar del Plata

Advierten que proliferan la toma de terrenos en el sur ante la mirada pasiva de las autoridades.

Vecinos de la zona sur de Mar del Plata vuelven a denunciar la falta de controles y advierten que proliferan la toma de terrenos ante la mirada pasiva de las autoridades.

Claudia Gianfrini, integrante de la Sociedad de Fomento del Barrio Santa Isabel, distante a unos 30 kilómetros del centro marplatense, expuso la preocupación de los habitantes del barrio ante las usurpaciones y los constantes hechos de inseguridad.

“Hay una parte de la sociedad que no tienen problema en agarrar un terreno, porque ponen cuatro palos, un plástico encima, se meten a vivir ahí y después andan sacarlos. Hay como un lema que dice que la tierra no tiene dueño y eso no es verdad”, expresó la fomentista en diálogo con Extra Radio, FM 102.1.

Para Gianfrini, “la mayoría de los policías no tienen el conocimiento de lo que es la documentación que tiene que verificar, si alguien está tomando un terreno: muchos saben lo que es una escritura, pero otros no”; por lo que pidió “capacitaciones en forma urgente”.

Asentamientos en medio de la noche

La fomentista de Santa Isabel expuso que además “hay otra realidad” y es la gente que ignora los valores de las propiedades y compra lotes de buena fe. “Desconocen de papeles y por ahí le dicen «tengo un lote por dos millones de pesos, vos me das un millón de pesos y yo con eso te hago el boleto» y es mentira”, lamentó.

Por otra parte, Gianfrini lamentó que así como hay gente que es estafada, hay otras que argumentan ser víctimas, “pero van a las once y media de la noche a hacer un asentamiento”.

Robos diarios

Por último, la vecinalista lamentó la situación de inseguridad que vive la zona, que pone “a todos en alerta”, y reclamó que la policía disponga de mejor equipamiento.

“Hay robos diarios, se suscitan todo tipo de hechos delictivos. Y si bien se ve un poco más de presencia policial, no da abasto. En la zona está la comisaría decimotercera, la subcomisaría de Acantilados y el destacamento de El Marquesado. Son 276 kilómetros con muy pocos efectivos y patrulleros. Acá en una zona semi rural, con calles de tierra. Se necesitan más patrulleros pero también cuatriciclos o motos. Cuando pasa algo no llegan a tiempo”, concluyó Gianfrini .