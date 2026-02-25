Baja de imputabilidad: el Consejo de Niñez advierte que “enjaular pibes es un retroceso”

El debate por la baja de la edad de imputabilidad está en pleno proceso en el Congreso.

En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y luego de que el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, organizaciones marplatenses que trabajan con infancias y por los derechos de niños y niñas salieron a repudiarlo y lo denunciaron como "un atropello".

Desde el Consejo Local de Niñez de General Pueyrredon rechazaron la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

En diálogo con Extra (102.1), María de los Ángeles Lorenzo, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de General Pueyrredon, manifestó su rechazo y advirtió que la medida representa “un retroceso muy grande”.

La referente explicó que el Consejo se opone a esta iniciativa desde su creación en 2009 y sostuvo que la discusión vuelve a repetirse sin resolver los problemas estructurales que afectan a la niñez. “Parece que a los gobiernos les encanta generar para los chicos una peor situación”, afirmó.

El Consejo de Niñez advierte que “enjaular pibes es un retroceso”.

Según Lorenzo, la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados refleja una falta de políticas integrales destinadas a mejorar educación, salud y condiciones de vida. En ese sentido, cuestionó que no existan lineamientos concretos para abordar el contexto social en el que crecen muchos adolescentes. “La baja de la edad de imputabilidad nos retrotrae a épocas que no corresponden al desarrollo de los chicos”, sostuvo, y remarcó que especialistas, organismos y espacios interinstitucionales se expresaron en contra sin lograr frenar la iniciativa.

La integrante del Consejo planteó que el debate suele mezclar la problemática del delito juvenil con el abandono estatal, el consumo problemático y la exclusión social. “Hemos fracasado como sociedad cuando un chico llega al delito a temprana edad”, señaló.

En ese marco, advirtió que la medida puede derivar en más encierro y menos contención, al priorizar respuestas punitivas por sobre políticas preventivas. “La idea parece ser barrerlos de la calle para que caigan en centros de contención que terminan siendo depósitos de pibes”, expresó.

"Delito de adulto, ¿pena de adulto?"

Lorenzo cuestionó además el concepto de “delito de adulto, pena de adulto” aplicado a adolescentes y afirmó que el sistema penal no garantiza procesos reales de reinserción. “Es una escuela de la delincuencia”, afirmó.

Para la referente, la discusión debe enfocarse en generar espacios educativos, acompañamiento y tratamiento de consumos problemáticos, en lugar de reforzar el encierro. “En vez de poner una escuela donde los chicos puedan aprender, los encerramos”, resumió.

También vinculó la iniciativa con un escenario social más amplio que incluye crisis laboral, pobreza y debilitamiento del rol del Estado, lo que (según planteó) incrementa la vulnerabilidad de niños y adolescentes.

Sobre la realidad local, Lorenzo explicó que el Consejo funciona de manera autónoma con organizaciones de la comunidad y que el acompañamiento estatal es limitado. Indicó que participan actores del Poder Judicial y destacó el trabajo de la doctora Mariana Iriani en mesas interinstitucionales.

Sin embargo, remarcó la ausencia del Estado municipal dentro del Consejo, pese a que la normativa provincial establece la participación de áreas como salud, educación y niñez. “No somos el Estado que puede resolver”, señaló. La referente describió un panorama “muy preocupante” en General Pueyrredon, marcado por consumo problemático, falta de contención y situaciones de suicidio adolescente. “Nadie se hace cargo de la gran cantidad de chicos que están en situaciones críticas”, advirtió.

Finalmente, Lorenzo sostuvo que la baja de imputabilidad puede profundizar el problema en lugar de resolverlo. “Están tirando a los pibes a lugares de donde no van a poder volver”, concluyó.