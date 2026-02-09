El Gobierno envió al Congreso la reforma que baja la edad de imputabilidad a 13 años

Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, encabezó reuniones con la oposición dialoguista.

Tras que el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil sea puesto definitivamente en agenda, este lunes el Gobierno envió oficialmente la propuesta con la intención de que sea debatida esta semana en comisiones y en la Cámara de Diputados.

El punto más resonante del documento pasa por la búsqueda de reducir de 16 a 13 años la edad de imputabilidad. No obstante, se prevé que será difícil consensuar ese piso etario con el resto de los bloques. Asimismo, se espera que cuando se dictamine el próximo miércoles se modifique y se establezca 14 años.

El proyecto de ley sería llevado a Diputados el próximo jueves 12 de febrero.

“Vamos a mantener 14 años, ese fue el consenso”, habían dicho los referentes de los bloques de la oposición dialoguista como el PRO y la UCR.

La reforma penal es la misma conocida el año pasado, aunque con una diferencia circunstancial: esta vez incluye los fondos para su aplicación.

El proyecto original no contaba con fondos establecidos ni tampoco están presentes en el Presupuesto 2026. Sin embargo, Martín Menem les anticipó que en este caso sí iban a estar.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que los $23.739.155.303,08 necesarios para su implementación están disponibles.

El texto de la norma mantiene la intención de bajar la edad de punibilidad a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

“El objetivo que señala el proyecto que persigue es darle una respuesta a los casos de inseguridad protagonizados por adolescentes y busca evitar que redes criminales utilicen a menores, quienes hoy son inimputables antes de los 16 años”, asegura el documento.

Según el cronograma que comunicó el presidente de la Cámara de Diputados, la intención de La Libertad Avanza es dictaminar el miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto para llevarlo al recinto el jueves 12 de febrero.