Descubrieron a dos "mecheras": fueron a la farmacia y se escondieron productos que valen más de 100 mil pesos

Un llamado al 911 permitió aprehender a dos mujeres de 32 y 33 años que robaron mercadería en una farmacia y formarles una causa penal.

Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría sexta el que tras el aviso a la Central de Emergencias arribó a la farmacia ubicada en Luro al 6900 donde sorprendieron a dos mujeres que intentaron robar mercadería por un valor superior a los 120 mil pesos.

Ambas fueron trasladadas a la dependencia donde lavaron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa a ambas y su traslado a Tribunales para prestar declaración.