Descubrieron a dos "mecheras": fueron a la farmacia y se escondieron productos que valen más de 100 mil pesos
Tienen 32 y 33 años. Habían ocultado mercadería por más de 120 mil pesos. Se les formó una causa penal.
5 de Noviembre de 2025 11:48
Por Redacción 0223
Un llamado al 911 permitió aprehender a dos mujeres de 32 y 33 años que robaron mercadería en una farmacia y formarles una causa penal.
Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría sexta el que tras el aviso a la Central de Emergencias arribó a la farmacia ubicada en Luro al 6900 donde sorprendieron a dos mujeres que intentaron robar mercadería por un valor superior a los 120 mil pesos.
Ambas fueron trasladadas a la dependencia donde lavaron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa a ambas y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
