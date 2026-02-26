Gallardo esperó a irse para cambiar, River mostró una mejoría y le brindó una buena despedida

En una noche muy especial por la partida de Marcelo Gallardo, el DT hizo lo que los hinchas querían, apostó a los pibes y se vio una mejor versión de River que le ganó a Banfield por 3-1 en un partido en el que fue muy superior, distinto a lo que venía sucediendo en sus encuentros anteriores.

Para el local convirtieron el defensor Lucas Martínez Quarta, a los 12 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi en el primer minuto del complemento y el volante Joaquín Freitas a los 13 minutos, mientras que la igualdad había sido marcada por el atacante Mauro Méndez, a los 44 minutos de la primera etapa.

Fue una noche especial por la despedida emocionante del entrenador, que puso un equipo más parecido al que los hinchas querían, dejó en el banco a los refuerzos que no cumplieron con las expectativas y le dio lugar a juveniles que cumplieron. El capitán Martínez Quarta abrió el marcador en una pelota parada y le dio un poco de tranquilidad a un Monumental que estaba a full con el DT pero ofuscado con los jugadores. El baldazo de agua fría llegó en tiempo de descuento, cuando Mauro Méndez marcó la igualdad para ir al descanso.

Lo mejor que le pudo pasar a River fue desnivelar nuevamente desde el vestuario. Antes del minuto, Sebastián Driussi capturó un rebote y selló el 2 a 1. A partir de ahí se vio lo mejor del "millonario" que acumuló situaciones y llegó al tercero por intermedio de Freites, uno de los puntos más altos.

Banfield, de los peores equipos del fútbol argentino, no tuvo respuestas y todos los ojos estuvieron puestos en Gallardo, que se fue entre ovación y lágrimas, con un plantel que ahora es el máximo apuntado y que tendrá que ganar mucho más que este partido para recomponer la relación con su gente.

