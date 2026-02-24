Aldosivi se suma a la suspensión del fútbol

La Comisión Directiva del Club Atlético Aldosivi informó este martes que la institución adhiere a la suspensión extraordinaria de la actividad oficial dispuesta por los clubes de la Liga Profesional de Fútbol y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desde el 5 hasta el 8 de marzo inclusive. "La determinación se enmarca en un contexto institucional que genera preocupación en el fútbol argentino y que impacta de manera directa en el normal desarrollo de la competencia", afirmaron a través de un comunicado.

Desde la entidad del Puerto remarcaron que el momento "exige prudencia, responsabilidad y diálogo para preservar la estabilidad del sistema". En un escenario donde las tensiones dirigenciales y las decisiones políticas atraviesan a todas las categorías, Aldosivi optó por alinearse con la postura mayoritaria, priorizando el orden institucional por encima de la coyuntura deportiva inmediata.

El club también puso el foco en su rol social en Mar del Plata. Aldosivi no es solo un plantel profesional que compite en los torneos de AFA, sino una asociación civil que cumple una función formativa clave, conteniendo a cientos de chicos y chicas que encuentran en el predio un espacio de aprendizaje, pertenencia y construcción de valores. En ese sentido, la dirigencia entiende que cada decisión debe contemplar el impacto integral sobre la comunidad.

Aldosivi volverá a jugar en el Minella el 16 de marzo ante Huracán.

Al mismo tiempo, la Comisión Directiva reconoció el impacto deportivo y económico que implica la suspensión, especialmente para los socios que sostienen al club con esfuerzo y compromiso permanente.

"Reafirmamos nuestra vocación de contribuir a un fútbol organizado, estable y respetuoso de las normas, poniendo siempre en el centro el bienestar de nuestra institución y de toda la comunidad que forma parte de Aldosivi", concluyeron.

Cabe recordar que este lunes la AFA anunció un paro de cuatro días en todas las categorías "en repudio" a las denuncias que pesan en su contra por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca - ex Afip).

De esta forma, se vería afectada la fecha 9 del torneo Apertura en el que el equipo que dirige Guillermo Farré recibiría a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio José María Minella, por lo que el conjunto marplatense pasará un mes sin jugar en condición de local ya que su último encuentro fue con Rosario Central el 7 de febrero y el siguiente será el 16 de marzo ante Huracán.

Además de Aldosivi, en las últimas horas clubes como Boca, Huracán, Racing, River entre otros publicaron sus distintos mensajes en apoyó a la AFA. Al igual que las asociaciones de arbitros del fútbol argentino que expresaron su acompañamiento institucional a la decisión adoptada por los dirigentes de la Liga Profesional.