El Monumental habló: cómo fue el "aplausómetro" en el último partido de Gallardo

El Monumental habló y fue contundente: Colidio fue uno de los más reprobados por la gente.

Era un partido muy especial, se habló mucho desde el lunes que Marcelo Gallardo anunció su renuncia cómo iba a ser el recibimiento para el "Muñeco" y, sobre todo, para los futbolistas luego de que el entrenador más ganador de la historia de River tuvo que dar un paso al costado por los malos rendimientos y resultados deportivos.

Casi una hora antes del partido, como para disminuir un poco la reprobación, la voz del estado anunció los jugadores titulares y suplentes del "millonario" y los que habían entrado temprano fueron contundentes con su reacción: banca para los pibes, reprobación para gran parte de los experimentados y amor eterno a Gallardo.

En su último partido, el DT apostó a mayoría de juveniles y tiene un equipo con 9 de 11 formados en el club. De ellos, el más silbado fue uno que le dio muchas alegrías pero desde su regreso se la pasó más en la camilla que en la cancha: Sebastián Driussi. El capitán Lucas Martínez Quarta alternó chiflidos con aplausos, mientras que otro histórico como Montiel fue aplaudido tenuamente. Beltran, Rivero, el juvenil González, Vera, Moreno, Galván y Zubiabre fueron reconocidos y, el más aplaudido, fue el delantero Freitas.

A la hora de los suplentes, la reprobación fue casi unánime. Salvo Jaroszewicz, Lencina y Ruberto, que son chicos del club, el resto fueron fuertemente abucheados: Bustos, Díaz, Acuña, Galoppo, Castaño, Viña, Colidio y Salas.

Cuando llegó Gallardo, el aplauso fue general y enseguida tronó el "Muñeeeeeeco, Muñeeeeeco", habitual grito de guerra para demostrar que, más allá de los resultados, el amor es eterno.

