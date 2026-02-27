"Violento, Nazi y Estafador": tremenda denuncia contra uno de los actores de "Volver al Futuro"

El mundo del espectáculo quedó sacudido por la denuncia contra Crispin Glover, el actor que interpretó a George McFly en la icónica saga Volver al futuro. Una modelo británica, identificada como Jane Doe, lo acusó de agresión, fraude, acoso y coacción, en una demanda que ya se tramita en la Corte Superior de California.

Según la presentación judicial, Glover convenció a la joven —diagnosticada con autismo y trastornos del ánimo— de mudarse desde Europa a Los Ángeles con promesas de trabajo y una nueva vida en Hollywood. La modelo aseguró que el actor la presionó para dejar su departamento, vender todas sus pertenencias y mudarse a su casa en Silver Lake.

Una vez en Estados Unidos, la denunciante relató que quedó aislada, sin apoyo familiar ni social, y que Glover la obligó a convivir con él y a trabajar sin recibir ningún tipo de pago. La demanda describe “exigencias cada vez más extrañas e inapropiadas”, como el control de sus movimientos y relaciones personales.

El episodio más grave, según la denuncia, ocurrió el 2 de marzo de 2024. Jane Doe contó que, tras manifestar su intención de ir a una mezquita, Glover le advirtió que la dejaría afuera si salía. Cuando regresó, encontró la puerta cerrada y todas sus pertenencias —incluidas sus mascotas— dentro de la casa. Al intentar recuperar a sus gatos, la modelo aseguró que el actor la agredió físicamente, provocándole una herida visible en el cuello.

Tras el incidente, Glover llamó a la policía y presentó una denuncia por allanamiento ilegal contra la mujer, además de solicitar una orden de restricción. Sin embargo, según los registros judiciales, la Justicia desestimó la medida por falta de comparecencia del actor.

Frente a las acusaciones, el representante de Crispin Glover rechazó de manera categórica la versión de Jane Doe. En declaraciones a medios estadounidenses, sostuvo: “El señor Glover niega estas acusaciones infundadas de la manera más rotunda posible”.

La defensa del actor anticipó que recurrirá a todas las vías legales para defenderse y que confía en que el proceso judicial demostrará que la demanda “es una invención sin fundamento”.

La denuncia también menciona otros episodios polémicos, como la exhibición de memorabilia nazi durante un encuentro en Alemania en 2023 y la supuesta presión para mantener una relación sexual. Además, la modelo denunció que la situación la dejó en situación de “falta de vivienda” y con daños a su reputación y salud mental.