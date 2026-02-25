Murió el Rey de los labios: investigan si su adicción a las cirugías tuvo que ver en el deceso

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordan James Parke @jordanjamesparke2 el influencer británico conocido por gastar miles de dólares en cirugías estéticas para parecerse a Kim Kardashian, fue encontrado muerto el miércoles 18 de febrero en Lincoln Plaza, Canary Wharf, Londres según confirmó la Policía Metropolitana local. Las autoridades investigan si su fallecimiento, calificado como “inexplicado”, está vinculado a un procedimiento cosmético realizado poco antes de su deceso.

El miércoles 18 de febrero, los servicios de emergencia acudieron a Lincoln Plaza, en Canary Wharf, tras recibir una llamada sobre un hombre inconsciente. Jordan James Parke, de 34 años, fue declarado muerto en el lugar por los paramédicos. Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres, la muerte está siendo tratada como “inexplicada” mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La policía investiga si Parke, célebre por su obsesión con la cirugía estética y por su aparición en el programa estadounidense Botched, “puede haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético” poco antes de morir, una línea de investigación que cobra fuerza debido a su historial en la industria de la belleza y a las circunstancias en que fue hallado sin vida.