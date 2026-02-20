Conmoción por la muerte de uno de los actores de Grey's Antatomy

Eric Dane, reconocido mundialmente por su papel en la exitosa serie Grey’s Anatomy, murió a los 53 año. Había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que había decidido visibilizar en el último tiempo.

Según informó su familia, el actor estuvo rodeado de su entorno más cercano. “Pasó sus últimos días con sus queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, expresaron en un comunicado difundido a la prensa.

En el mismo mensaje, destacaron que Dane se dedicó en el último tiempo a la concientización y la investigación sobre la ELA. “Estuvo enfocado en contribuir a la vida de otras personas que atraviesan la misma enfermedad”, remarcaron.

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”, agregaron quienes también pidieron respeto y privacidad mientras atraviesan este difícil momento.

Dane había ganado popularidad internacional gracias a su trabajo en la ficción médica, donde su personaje, el Dr Mark Sloan se convirtió en uno de los más recordados por los seguidores de la serie. En los últimos meses, su estado de salud había generado preocupación entre sus fans.

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Estados Unidos, Eric Dane inició su camino en la actuación durante la década del 90 con participaciones en distintas series de televisión y construyó una sólida carrera en televisión y cine.

Además, formó parte de otras producciones televisivas como Euphoria y participó en películas como Valentine’s Day y Burlesque, consolidando su presencia tanto en la pantalla chica como en la industria cinematográfica. A pesar de su diagnóstico, nunca dejó de trabajar. Incluso, a comienzos del 2025, se había mostrado muy feliz por ser parte de la tercera temporada de Euphoria.