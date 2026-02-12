Dolor por la muerte de uno de los actores "para adolescentes" más querido

James Van Der Beek, el recordado actor de Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años. La triste noticia fue confirmada por los familiares del actor a través de sus redes sociales.

“Nuestro querido James David Van Der Beek murió pacíficamente esta mañana. Atravesó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos y amor por la humanidad. Esos días vendrán”, escribieron.

Además, solicitaron respeto en este momento tan delicado: “Por ahora pedimos privacidad, mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

En diciembre del año pasado, el actor había rematado varios bienes y recuerdos de Dawson’s Creek, la serie que lo hizo famoso, para poder conseguir financiación extra y solventar un tratamiento de quimioterapia para el cáncer colorrectal en etapa 3 que padecía.

“Estuve guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me deparó últimamente, está claro que ese momento es ahora”, compartió Van Der Beek al anunciar la venta en sus redes.