Dolor por la muerte de uno de los actores "para adolescentes" más querido
Tenía 48 años y estaba en tratamiento por una enfermedad terminal. Sus familiares relataron cómo fueron sus últimos días.
Por Redacción 0223
PARA 0223
James Van Der Beek, el recordado actor de Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años. La triste noticia fue confirmada por los familiares del actor a través de sus redes sociales.
“Nuestro querido James David Van Der Beek murió pacíficamente esta mañana. Atravesó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos y amor por la humanidad. Esos días vendrán”, escribieron.
Además, solicitaron respeto en este momento tan delicado: “Por ahora pedimos privacidad, mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.
En diciembre del año pasado, el actor había rematado varios bienes y recuerdos de Dawson’s Creek, la serie que lo hizo famoso, para poder conseguir financiación extra y solventar un tratamiento de quimioterapia para el cáncer colorrectal en etapa 3 que padecía.
“Estuve guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me deparó últimamente, está claro que ese momento es ahora”, compartió Van Der Beek al anunciar la venta en sus redes.
Temas
Lo más
leído