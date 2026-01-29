La UEFA Champions League 2025-2026 vivió un capítulo inolvidable cuando Anatoliy Trubin, arquero de Benfica, se convirtió en héroe inesperado al anotar un gol de cabeza en el último instante del partido contra Real Madrid. Ese tanto definió el resultado final de 4-2 a favor de los portugueses y aseguró su pase a los 16vos de final.

Antes del gol decisivo, Benfica, dirigido por José Mourinho, estaba al borde de quedar eliminado. Sin embargo, la acción de Trubin cambió el destino del partido y del torneo para ambos equipos. La derrota dejó a Real Madrid fuera de la clasificación directa a los octavos y obligará a la Casa Blanca a disputar playoffs contra equipos ubicados entre el 9º y 24º puesto de la fase de grupos, cuyo sorteo se realizará el viernes 30 de enero.

El partido tuvo momentos de gran intensidad. Benfica abrió el marcador con un penal convertido por Vangelis Pavlidis a los 50 minutos, tras una infracción dentro del área sobre Nicolás Otamendi. El local mostró superioridad durante gran parte del encuentro, con ocasiones claras y un juego ofensivo contundente. Andreas Schjelderup anotó un doblete para Benfica, mientras que Kylian Mbappé logró los dos goles del Real Madrid. Sin embargo, el momento más destacado fue el gol final de Trubin, que llegó tras un centro de Fredrik Aursnes a los 97 minutos. El arquero se elevó por encima de todos y conectó un cabezazo que desató la euforia en el Estadio da Luz.

Este gol de arquero es un hecho inédito que quedará grabado en la historia de la Champions League, un torneo que cada temporada ofrece capítulos emocionantes e impredecibles. La hazaña de Trubin no solo aseguró la clasificación de Benfica, sino que también añadió una mística especial a esta edición del certamen continental.