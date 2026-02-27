El lugar oculto de la Costa Atlántica que sorprende con un festival y el show de Luck Ra

La ciudad de Tres Arroyos se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Trigo, uno de los eventos más tradicionales del calendario bonaerense. La celebración convocará a miles de vecinos y turistas con una propuesta que combina música, gastronomía y actividades vinculadas al sector productivo. Como cada año, el evento buscará destacar la identidad agrícola de la Costa Atlántica.

Uno de los grandes atractivos será la presentación de Luck Ra, uno de los artistas del momento en la escena nacional, que llevará al escenario sus principales éxitos. La grilla también contará con el regreso de Viejas Locas, banda emblemática del rock argentino que genera gran expectativa entre el público. Ambas actuaciones serán parte de las noches centrales del festival.

En Tres Arroyos se puede escapar del calor yendo a la playa.

Cuáles son las principales atracciones de la Fiesta Nacional del Trigo

Además de los recitales, la fiesta ofrecerá una amplia variedad de propuestas, entre ellas puestos gastronómicos, ferias de emprendedores y exposiciones vinculadas a la producción triguera. También habrá actividades culturales, espectáculos para toda la familia y espacios recreativos. El objetivo es integrar el perfil productivo con el entretenimiento popular.

La Fiesta Nacional del Trigo representa uno de los eventos más importantes para la economía y el turismo local, con impacto directo en el comercio y la hotelería. Desde la organización destacaron que se espera una gran convocatoria durante todas las jornadas. De esta manera, Tres Arroyos, que cuenta con playas hermosas, volverá a posicionarse como epicentro de una celebración que combina tradición, música y cultura.