El Senado aprobó la reforma en la Ley de Glaciares.

Con 40 votos a favor, 31 rechazos y una abstención el proyecto que busca reformar la Ley de Glaciares fue aprobado en el Senado de la Nación y pasará ahora al debate en Diputados.

Se trata de un proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica la delimitación de las zonas protegidas, distinguiendo entre el área periglaciar y las “geoformas periglaciales” que tengan función hídrica comprobable. Esto significa que no todas las áreas periglaciares estarían protegidas, sino únicamente aquellas con una función hídrica demostrada.

Esta reforma permitiría la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados estratégicos para el agua, algo que la ley actual prohíbe expresamente. En caso de ser aprobada en Diputados, la determinación de la relevancia hídrica recaería en las provincias, a las que se les otorgaría mayor autoridad para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos extractivos.

El festejo del Presidente en X

Javier Milei escribió "3-0" en su cuenta oficial de X para celebrar el resultado favorable del oficialismo en las tres votaciones que tuvieron lugar hoy en el Senado de la Nación.

La coalición del Gobierno consiguió la aprobación definitiva del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, confirmó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares.