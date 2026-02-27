Represión a primera hora: la policía golpeó a manifestantes que reclamaban por Fate

El Congreso y el Obelisco son los principales puntos de las manifestaciones de este viernes. A pesar de que la Confederación General del Trabajo (CGT) no adhirió, las movilizaciones en Capital Federal comenzaron a primera hora. En la avenida 9 de julio, cuando trabajadores de Fate acompañados por organizaciones de izquierda quisieron reclamar por las calles, los efectivos policiales los arrinconaron contra la vereda tirando gas pimienta y golpes.

A su vez, el tránsito se vio demorado cuando otro grupo de manifestantes interrumpió los accesos en la Panamericana, ramal Tigre. Por tal motivo la Gendarmería desplegó un operativo de seguridad encargado de disuadir el reclamo. “Hace casi diez días que estamos en lucha por la reapertura. En el último año y medio tuvimos más de 130 despidos y una pérdida de alrededor de 900 puestos de trabajo”, sostuvo Víctor Ottoboni, trabajador de Fate.

Según fuentes cercanas a los movimientos que están movilizando en las calles porteñas, serán una serie de protestas que se distribuirán en horarios y zonas específicas del área metropolitana. Se espera que la tensión se centre en el Congreso por la tarde, momento en el cual el oficialismo buscará aprobar de manera definitiva la Reforma Laboral en la sesión del Senado.

El Frente Sindical Unidos (FreSU) —integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros— convocó a un paro nacional con movilización para hoy. La columna principal partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, con la consigna de rechazar la iniciativa oficialista y exigir mejoras salariales.