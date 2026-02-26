Quién es el detenido por el femicidio de Malena Maidana, la mujer degollada en Ezeiza

Quién es el detenido por el femicidio de Malena Maidana.

Malena Maidana fue asesinada a puñaladas el pasado domingo cuando caminaba por la calle en el partido bonaerense de Ezeiza. El autor del brutal femicidio fue Nahuel Lau de Hoz: lo identificaron gracias a las cámaras de seguridad de la zona.

El hombre, de 22 años, fue inmediatamente detenido y quedó a disposición de la fiscal María Lorena González, titular de la UFI3 especializada en Violencia de Género Descentralizada de Ezeiza. Trabajaba en una agencia de desarrollo web haciendo videos y colaboraciones.

En el allanamiento a su domicilio la policía secuestró la ropa que habría utilizado el día del ataque, un par de zapatillas con manchas de sangre y distintas colecciones de cuchillos. Se estima que uno de ellos habría sido el arma con el que mató a la víctima.

Tres detenidos por robar el celular de Malena

La causa sumó otro capítulo totalmente insólito. Una médica, una enfermera y un ambulanciero fueron detenidos por robar el celular de Malena Maidana mientras intervenían en la escena del crimen.

El teléfono de la víctima fue localizado por la Policía mediante rastreo satelital en la base de emergencias donde trabajaban los profesionales de la salud.

Se estima que el hurto lo habrían cometido en la madrugada del lunes, cuando intervinieron en el caso de femicidio para certificar el fallecimiento de Malena.